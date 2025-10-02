Jueves 02 de octubre de 2025
Al Dia

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República

La masa era una marea de calor, una fogata hecha de gente

Por Josue Carrillo

Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosión de alegría en la Plaza de la República
Eso fue ver mucha, pero, mucha gente bella y feliz: Explosion de alegría en Plaza República
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La noche prometía desde que cayó la tarde y el sol se escondió detrás del obelisco de Plaza de la República. Era el encendido de luces y el levantar del telón para iniciar la Navidad adelantada de este año.

En el cartel de estrellas estaban: Roberto González (Guarachero), Las Chicas del Can (Cuarta Generación), Alitasía, Roberto Antonio (Repotenciado e insuperable) y para cerrar Elder Dayan (hijo de Diomedes Díaz, "El Cacique de la Junta) quien se ganó las estrellas mostrando un espectáculo de calor, voz, emociones, fuego de buen vallenatero, en cuyas venas corre la sangre del mejor del planeta.

La emprendedora

De llegada encontramos a una joven mujer con sus pequeñas hijas ofreciendo el cuidado de autos y motocicletas. Un dolita y podía caminar con la cabeza tranquila porque el vehículo estaba en buenas manos. Esa señora llena de ganas, dispuesta a ganarse la vida se multiplicaba a cada paso. En la acera había ventas variadísimas.

En el interior de la plaza los agentes de seguridad velaban para que los vendedores no entorpecieran la vista de los asistentes hacia la tarima en cuyo frente como abejas en un panal una muy buena cantidad de personas se agolparon quedando atornilladas en sus espacios balando, saltando, coreando las canciones. En las aéreas verdes jugueteaban los niños, se sentaban a tomarse de la mano y besarse los enamorados.

La masa era una marea de calor, una fogata hecha de gente, cada quien sumaban emociones distintas y propias. No había edad para sentirse alegre. Niños, jovencitos, maduritos, mayores, estaban hipnotizados por el canto y la poesía.

Los fuegos artificiales iluminaron un cielo marabino cautivando miradas de admiración.

El desfile infinito de una ciudad

La caminería fue un desfile infinito. Era un circular perenne de familias, niñas, adolescentes, mujeres arrolladoramente hermosas. Se sumaban unas tras otra las Jenna Ortega, Selena Gómez, Anya Taylor-Joy, Scarlett Johansson, con ropas ajustadas, saten, negro de licra ceñidos a unos cuerpos perfectos. Pantalones jeans anchos y ajustados a la cintura al borde de caerse, mostrando vientres y ombligos adornados con pircing.

En aquel incesante aparecer de mujeres adorables vimos cinco embarazadas: cuatro tomadas de la mano por amorosos esposos, consentidas y mimadas; la quinta era una casi-niña de pantalón negro, una blusa como corpiño, la barriguita de iguanita, estaba sola la niña-mamá.

Dos mujeres rompieron el molde. Una de pantalones jeans cortos ajustados, un derroche de curvas, de firmeza, llevaba un niño y dejó botadas a muchas más jóvenes. Una segunda dama caminó altiva como si sus pasos removieran todo, vestía un pantalón corto rojo, la acompañaba una diosa en negro ceñido, en la mejor edad de una mujeres, cabello largo y negro negro, ojos atigrados y un caminar de Dios y padre nuestro.

Los Peaky Blinders

De los chicos diremos que andaban en manadas, en patotas, pandillas, muchachos en la flor de la juventud, derrochando físico, cortes cada cual más sorprendente. Las gorritas al estilo Thomas "Tommy" Shelby, el astuto y ambicioso líder de la banda, interpretado por el actor Cillian Murphy de Peaky Blinders.

Pocos con vicios, se veían limpios, brillantes, con un mundo rendido a sus pies. Los había humildes, chicos de barriadas, clase media venidos de los apartamentos mejor situados en 5 de julio.

¡Profesor!

Recostado a la acera, un hombre estaba de un solitario conmovedor. Una mujer de grandes ojos, no muy alta, una corona de luces que se vendieron esa noche como arroz, se lo encontró de frente.

-¡Profesor!, dijo, el tipo la miró, tratando de encontrar ese rostro en el recuerdo.

-Mami, el fue mi profesor de tesis, le dijo a la una señora con mirada de ovejita, pero, avispa.

– Ay que bueno, bueno, profesor se la voy a dejar porque ella quiere estar hasta el final y a mi me está matando el sueño.

Profesor y alumna recorrieron cada rincón de la plaza. La tarima vibró con Roberto González, Las Chicas del Can, Roberto Antonio arrancó a capella para poner en la mesa que ahora es cuando hay cantante, voz y energía para saltar.

El animador apostó a generar un suspenso con Elder Dayan en el sentido de afincar la idea de que el vallenatero estaba soltero y venía a Maracaibo dispuesto a encontrar novia. Los mensajes bien dirigidos a las femeninas a quienes animaba a romper los cinturones, las ataduras y dieran libertad a sus ganas y deseos. El querer ver a Dayan fue creciendo, se apagó la pantalla, subieron los músicos, apareció el acordeón, la caja, el güiro, una música pegajosa.

El hijo de Diomedes inició con "Caricias nuevas", aquello fue miel, las personas dejaron aquello que les entretenía para concentrarse frente a la tarima.

El profesor no hallaba, no atinaba dónde y cuando había sido instructor de tesis de una mujer quien, por sus años, parecía no tener desmayo, era una energía absorbente y envolvente.

– Esto lo vivió un gran escritor, dijo en tono de educador real.

– Si, cuéntame, se acerca, le habla soltando un vapor de noche.

– Ernest Heminguay en Paris es una fiesta, lo vivió.

Pasada la media noche, llegó la hora de la verdad.

– Usted no fue mi profesor de nada, pero, no tenía escapatoria y supe que me seguiría el juego. La acercó a su cuerpo con tanta hambre de caricias, de besos. Lo besó para perderse en la 5 de Julio en su autito japonés.

Así fue el encendido. Así de hermoso, de belleza y gente feliz. Gracias al gobernador Luis Caldera y al alcalde Di Martino.

JC

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¿Qué soy?: El cortometraje que representará al Zulia en el sexto Festival Internacional de Cine 7 Segundos a celebrarse en Argentina

¿Qué soy?: El cortometraje que representará al Zulia en el sexto Festival Internacional de Cine 7 Segundos a celebrarse en Argentina

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Fifa dejará en manos de la Uefa la posible suspensión de Israel

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Mujer agredió salvajemente a su suegra de 71 años en Caracas

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Pediatra venezolana en UCI tras recibir golpiza de su expareja en Chile

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Así culminó la segunda jornada de la Champions

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Yankees igualan Serie de Comodín con dramático triunfo ante Medias Rojas

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Padres blanquea para nivelar la Serie de Comodín ante Cachorros

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

Dodgers liquidó a Rojos y en la Serie de Comodín

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

José Tomás Boves: Guerra social 1813-1814 (por el Dr. Ángel R. Lombardi B.)

TBT de una Diosa empresaria

TBT de una Diosa empresaria

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

La señora Andreína Coromoto Ríos necesita realizarse un cateterismo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

"Fueron detectados más de cinco aviones de combate de EE UU": Ministro Padrino López

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Reportan situación irregular en la Zona Educativa de Maracaibo (videos)

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Casi un año sin cobrar: más de 120 docentes indígenas protestaron en la Zona Educativa de Maracaibo

Capturan a alías

Capturan a alías "Caracas" en Colombia

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Saime anuncia nueva jornada de cedulación sin citas para este sábado 4-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea integrado al cálculo de los aguinaldos

Antonio Suárez, presidente del gremio, destacó que el Bono de Guerra Económica, de US$ 120 mensual, es el ingreso más importante que perciben los trabajadores de la administración pública
Al Dia

Empleados públicos solicitan que Bono de Guerra Económica sea integrado al cálculo de los aguinaldos

Antonio Suárez, presidente del gremio, destacó que el Bono de Guerra Económica, de US$ 120 mensual, es el ingreso más importante que perciben los trabajadores de la administración pública
Canonización

Comerciantes, transportistas y devotos se unen para celebrar a José Gregorio Hernández en la Arquidiócesis de Mérida

La Arquidiócesis de Mérida, realizará diversos eventos para homenajear al Dr. José Gregorio Hernández ante su inminente canonización.
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud comienza trabajos de rehabilitación de la Clínica Popular Corito 1

El gobernador Luis Caldera supervisó el inicio de la obra que ejecuta de manera articulada el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud), la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) y la Gobernación del Zulia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025