Martes 09 de septiembre de 2025
Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)

La actriz y animadora venezolana Mónica Pasqualotto volvió a encender las redes sociales, esta vez no por un proyecto personal,…

Por Haroldo Manzanilla

Eso pasa cuando te casas con una venezolana: Esposo alemán de Mónica Pasqualotto se luce bailando (video)
La actriz y animadora venezolana Mónica Pasqualotto volvió a encender las redes sociales, esta vez no por un proyecto personal, sino por mostrar el lado más inesperado de su esposo, el alemán Ralph Kinnard, quien sorprendió con unos pasos de baile que desataron risas y suspiros entre sus seguidores.

En el video, compartido por Pasqualotto, se ve a Kinnard moviéndose con soltura y picardía, en una faceta poco conocida que de inmediato generó comentarios cargados de humor y admiración.

“Eso pasa cuando te casas con una venezolana”, fue una de las frases más repetidas entre los fanáticos, quienes no tardaron en halagar la química de la pareja y el desparpajo del cineasta alemán al animarse a bailar con estilo y un toque de sensualidad.

La publicación rápidamente acumuló reacciones, confirmando que Pasqualotto y Kinnard se han convertido en una de las duplas más queridas por el público en redes sociales, gracias a su espontaneidad y buen humor.

