Especialistas abogan por una adecuada atención integral a niños en zonas afectadas por lluvias

El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina-Medina, médico pediatra-intensivista expresó su preocupación por la situación de los niños ante desastres naturales, en ocasión de las torrenciales lluvias que han dejado fuertes afectaciones en los estados Mérida, Trujillo y Barinas.

"Nos preocupa mucho lo pediátrico, pero en general a los médicos, los niños en situación de desastre porque siempre se piensa en adultos, bienes materiales, pero los niños siempre están en la fila de atrás", afirmó el especialista.

El Dr. Urbina en entrevista concedida a para el Circuito Éxitos de Unión Radio, hizo hincapié en el trauma adicional que sufren los niños al perder su entorno familiar y educativo. "Los niños no entienden por qué no están en su casa, en los colegios; eso es otro trauma que sufren, además de perder sus enseres propios. Hablamos de la educación porque para el niño la educación es parte de su entorno", agregó.

Referente a la prevención de enfermedades, el médico destacó la importancia de la vacunación previa: "Si no se vacunó antes, no es momento ahora. Esto está indicado a nivel internacional. Los niños, al no entender lo que está pasando, andan descalzos, creen que están en un campamento y eso los expone a grandes cantidades de insolación, traumas, quemaduras, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y reacciones en la piel".

Además subrayó la importancia de realizar donaciones adecuadas para los afectados en los estados andinos: "La idea es que las personas que estén donando no donen medicamentos de todo tipo, sino que donen con base a lo que solicita esa población. Las medicinas deben ser adecuadas con la norma internacional para que el esfuerzo no se pierda".

En cuanto a la respuesta médica ante la crisis, destacó la solidaridad de los colegiados en la zona: "Los colegios de médicos en esa zona se han portado solidarios. Los médicos están dispuestos, están yendo. Podemos hablar de la Sociedad de Pediatría que está atendiendo en los lugares afectados. Aprovechamos para enviar medicamentos en un avión que iba saliendo de nuestras oficinas aquí en La Castellana".

Finalmente, hizo un llamado a la preparación en el país: "Tenemos que prepararnos, porque no estamos preparados como país. A pesar de la experiencia terrible de La Guaira, debemos seguir instruyendo y enseñando, pero esa es labor del Estado. El Estado debe encargarse de tener a la gente vacunada, nutrida y en esa zona deben tener los albergues listos para las personas en caso de que hagan falta".

La situación de los niños y la respuesta adecuada ante desastres naturales es un tema que requiere atención prioritaria y la colaboración de todos los sectores de la sociedad, puntualizó.

