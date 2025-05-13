Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Especialistas mantienen alerta ante repunte de fiebre amarilla en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia

Según la OPS, Venezuela tiene menos del 80 % de cobertura en vacunación

Por Candy Valbuena

Especialistas mantienen alerta ante repunte de fiebre amarilla en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia
Foto: Referencial
La fiebre amarilla presenta un repunte en países como Brasil, Colombia, Perú y Bolivia; donde se han reportado alrededor de 180 casos y 70 muertes. Ante este escenario, el doctor Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina aseguró que el cambio climático y la deforestación son factores clave en este fenómeno.

"Probablemente una de las causas es el cambio climático, que los zancudos, que es el Aedes aegypti, que son los que lo transmiten a nivel urbano, están migrando por la alta desforestación que está viendo en la región", afirmó el especialista.

Cobertura vacunal en Zulia

Según la Oficina Panamericana de la Salud, Venezuela tiene menos del 80 % de cobertura vacunal. En regiones como Monagas y Zulia, la vacunación se sitúa en un 67 % y 44 % respectivamente.

"El problema de esta enfermedad es que puede llegar a ser mortal hasta un 40-45 %", destacó Urbina. Esta situación es preocupante para Venezuela, debido a que presenta una de las coberturas más bajas de vacunación contra la fiebre amarilla en la región de América del Sur.

Para mitigar el riesgo de contagio, se recomienda a la población que viva en zonas fronterizas que se vacune. Además, se sugieren medidas preventivas como el uso de ropa manga larga, insecticidas y mallas metálicas en ventanas para evitar la entrada de mosquitos. "Si necesita almacenar agua, debe lavarla al menos una vez a la semana con agua y jabón y guardarla tapada", aconsejó el especialista.

La vacunación contra la fiebre amarilla es crucial y se recomienda desde el primer año de vida hasta los 59 años. "Es una sola dosis de vacuna en la vida".

Lee también: Alcaldía de San Francisco habilitó dos puntos permanentes de vacunación contra la fiebre amarilla

Noticia al Día/Con información de UR

