Espiritista roció con gasolina a una mujer para sacarle unos piojos: Murió quemada

Una mujer murió quemada en un ritual de despojo al ser rociada con gasolina. El impactante caso ocurrió en Yaracuy.

La información la dio a conocer el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien indicó, que la fémina sufrió graves quemaduras.

Asimismo, confirmó la detención de Víctor José Guerra Padrón, de 61 años, quien se dedicaba a este tipo de prácticas espiritistas.

Buscaba librarse



Según el reporte, la mujer creía estar poseída y que había sido víctima de un maleficio: presentaba piojos y lesiones en el cuero cabelludo, por lo que decidió acudir a un hombre que practicaba espiritismo para realizar un ritual de despojo.

Durante el procedimiento, el espiritista roció gasolina sobre la cabeza de la mujer, sin percatarse de que había velas encendidas en el lugar. El contacto entre los gases inflamables y las llamas provocaron una combustión repentina, causando graves quemaduras en la parte superior del cuerpo de la víctima.

Intentó salvarle la vida



Luego del incidente, el responsable apagó las llamas con agua, pero el daño ya estaba hecho. La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Central de Lara, donde ingresó al área de cromatología, especializada en la rehabilitación de pacientes con quemaduras de primer, segundo y tercer grado.

A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció debido a la gravedad de sus heridas.

"Hay que tener un poco de sentido común para creer en ciertas cosas", expresó el director del CICPC.

Noticia al Día