Esposa de Pepe Mujica anuncia que está recibiendo cuidados paliativos

La exvicepresidenta, exsenadora y esposa de Mujica, la también uruguaya Lucía Topolansky, confirmó en declaraciones a la radio Sarandí que el político se encuentra en fase terminal y está con cuidados paliativos.

En esta etapa, están tratando de que esté sin dolor y que pueda dormir, según explicó. “Está en la meseta, está a término”, dijo Topolansky. “Esto tiene un final anunciado”.

José Mujica, quien gobernó Uruguay en el periodo 2010-2015, anunció el año pasado que tenía un tumor en el esófago. En enero de este año, el expresidente uruguayo informó en una entrevista con el semanario local Búsqueda que el cáncer se le había expandido al hígado.

Mujica no votó en las elecciones departamentales celebradas el domingo en su país por recomendación de su doctora personal.

Antes de emitir su voto, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dijo a los medios de su país que “está complicado, se está cuidando”, respecto al estado de salud de Mujica. “Todos tenemos que apostar a que en todas las etapas de la vida la dignidad sea la clave. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”.

Noticia al Día/EFE