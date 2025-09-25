Está abierto el paso por el Puente sobre el Lago de Maracaibo: Autoridades en constante monitoreo

Desde muy temprano se encuentra abierto el paso por el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Las autoridades de protección civil, Bomberos y organismos militares, se encuentran en constante monitoreo del área.

Aun cuando no se registraron daños en su infraestructura ni reportes de algún incidente, los organismos siguen patrullando en todas las zonas para atender alguna situación.

Por su parte, el gobernador, Luis Caldera, acotó, sobre las inspecciones en los sedimentadores de agua y en la estructura antisísmica del Coloso.

Noticia al Día