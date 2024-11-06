Esta es la fotografía de Trump publicada por su hijo que se volvió tendencia

Luego del discurso del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, donde se proclamó vencedor de la contienda ante Kamala Harris, una fotografía suya se ha convertido en tendencia en las redes.

Eric Trump publicó la fotografía de su padre previo a salir al escenario a pronunciar su discurso, después de que se conocieran las tendencias de la elección.

La imagen, que se acompaña de la leyenda Backstage, muestra a Donald Trump tras el escenario, memorizando su discurso, ante un espejo y varios teléfonos capturando el momento, en un fondo negro.

La fotografía ha recopilado miles de likes y una gran cantidad de comentarios apoyando al republicano en muy poco tiempo, luego de que Trump en ese discurso se hubiera proclamado el presidente 47 de los Estados Unidos.

Trump se proclama ganador

Ante la tendencia de las elecciones que colocaban a la cabeza de las votaciones al expresidente, Donald Trump pronunció un discurso en Palm Beach Florida donde aseguró que "hicieron historia" en estas elecciones.

Además, agradeció al movimiento Make America Great Again, (MAGA) al tiempo que aseguró que es una victoria magnífica que permitirá hacer a Estados Unidos grandioso otra vez.

Además, dijo “vamos a ayudar a nuestro país a sanar, vamos a componer nuestras fronteras”.

La madrugada de este miércoles, Donald Trump acumuló 277 votos electorales al ganar en Wisconsin, superando los 270 necesarios para convertirse en presidente de Estados Unidos.

Lee también: Donald Trump gana la presidencia de EEUU, con 277 votos electorales, según principales medios

Noticia al Día/Nmás