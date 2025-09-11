“Esta explosión es histórica, nunca vista”: Comandante del Cuerpo de Bomberos



El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engelbert Atencio, calificó de “histórica” la explosión e incendio de una fábrica de pirotécnicos en la zona industrial de Maracaibo.

Reporteros de Noticia al Día que se mantienen en el sitio desde el inicio de la tragedia (930 am), señalan que hasta el momento (3.45 pm) no se ha ofrecido un reporte oficial que indique cuales fueron las causas del siniestro ni detalles sobre la cantidad de pólvora involucrada en el hecho.

Señalan los reporteros de sucesos desde el sitio de los acontecimientos que, “todo está muy hermético”. “Lo único que me ha podido decir el comandante Atencio, es que está explosión es histórica, nunca antes vista” ,señaló.

