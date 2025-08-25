Está llegando el agua en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Este lunes, 25 de agosto la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) activó el servicio sur por Estanque Sur, para atender numerosas zonas pertenecientes a nueve parroquias de Maracaibo con el suministro de agua. De igual forma, activaron el servicio San Francisco I en el municipio sureño para la atención de tres parroquias.

Según el cronograma de abastecimiento publicado en las redes sociales de Hidrolago, las parroquias que recibirán el servicio en la capital zuliana son: Bolívar, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Santa Lucía.

Y en San Francisco son atendidos varios sectores de las parroquias: Domitila Flores, San Francisco y El Bajo.

Además de atención especial en diferentes centros de salud, como son hospitales Central y Chiquinquirá, así como los centros de diagnóstico integral (CDI) Santa Rosalía y Lago Azul. Y en el municipio sureño: CDI El Bajo y el de San Francisco de la 35.

Foto: Hidrolago

Foto: Hidrolago

