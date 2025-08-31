Esta sería la principal hipótesis en el caso de Valeria Afanador tras encontrar su cuerpo en río Frío, Cajicá: abogado reveló nuevos detalles

Tras conocerse el fatal desenlace en el caso de Valeria Afanador, menor que fue reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto y cuyo cuerpo fue encontrado a 300 metros de su colegio, el abogado de la familia contó lo que seguirá en el proceso.

En medio de una entrevista, Julián Quintana aseguró que, tras el hallazgo del cuerpo de la menor de 10 años, la investigación la asumió la unidad de vida Cundinamarca.

Mientras Medicina Legal adelanta la investigación que determinará las causas de la muerte de la menor, el letrado aseguró que: "La principal hipótesis y por la cual fue abierta la investigación es homicidio".

El abogado de la familia Afanador Cárdenas aseguró que continuarán llevando la línea de investigación y denuncia contra la institución educativa: "Omitieron la vigilancia, la tutela y la protección de Valeria (…) la niña no tenía ningún tipo de supervisión, la niña desapareció y solo después de tres, aproximadamente dos horas, le avisaron a la familia y también las autoridades".



Y agregó: "Lo que hemos denunciado desde los primeros días y es la responsabilidad del colegio y que una tercera persona la haya sustraído del plantel o por lo menos le haya indicado cómo salir y a las afueras del establecimiento la haya raptado", puntualizó.

Adicional a esto, Julián Quintero dijo al medio mencionado anteriormente que es "muy probable que incluso el día de hoy el cuerpo ya se ha entregado a la familia o el día de mañana".

Para finalizar, el letrado aseguró que se espera que el "dictamen de Medicina Legal de luces frente a las causas, pero le hemos pedido a la Fiscalía que no se escatime ningún esfuerzo para dar con los responsables de este asesinato".

Las dos hipótesis en el caso de Valeria Afanador



Tras el hallazgo del cuerpo de la menor, Jorge Emilio Rey aseguró que el lugar ya había sido inspeccionado en varias ocasiones, lo que genera dudas sobre el fallecimiento de Valeria Afanador.



“Se hará todo el trabajo forense que permita establecer si efectivamente Valeria permaneció durante 18 días en el río y se considera que esto fue un accidente o, como algunos creemos, que efectivamente el cuerpo pudo haber sido dejado en algún paraje cercano a la institución educativa y que pudo haber existido aquí un hecho delictivo”, concluyó.

