Jueves 14 de agosto de 2025
Al Dia

¿"Está tu papá, niña? Paa… Llegó el señor cachetón": El reencuentro del señor Barriga y La Chilindrina en Ago 2025

La reunión tuvo lugar en la casa del popular presentador de televisión peruano Ernesto Pimentel.

Por María Briceño

¿
Foto RRSS
El pasado 12 de agosto, los actores Édgar Vivar (quien interpretó a El Señor Barriga) y María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) se reencontraron en Lima, Perú, después de varios años sin verse. La reunión tuvo lugar en la casa del popular presentador de televisión peruano Ernesto Pimentel.

Pimentel compartió un video del emotivo momento en sus redes sociales, lo que provocó una ola de reacciones y comentarios nostálgicos por parte de los fanáticos. En el clip, se puede ver a Édgar Vivar llegando y dándole un cálido abrazo a María Antonieta de las Nieves.

Un diálogo lleno de cariño
Durante su conversación, el Señor Barriga le preguntó a la Chilindrina por su hijo, a lo que ella respondió, con una gran sonrisa, que se encontraba de paseo en Machu Picchu. El sencillo pero afectuoso diálogo dejó claro que, a pesar del tiempo, la amistad entre los dos actores se mantiene intacta.

El impacto en las redes sociales
El reencuentro generó una gran cantidad de mensajes de fanáticos de todas las edades que celebraron ver a los queridos personajes de nuevo juntos. Muchos recordaron cómo "El Chavo del 8″ marcó su infancia y la cultura televisiva de toda la región.

Noticia al Día

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Zulia

La tristeza, el nerviosismo y el miedo, influyen negativamente en la actitud frente al volante

Existen unas competencias psicológicas necesarias para la conducción segura de vehículos

Al Dia

Cayó abatida alias La India y rescataron a secuestrado en Valle de la Pascua

El procedimiento realizado por la PNB ocurrió en el estado Guárico
Al Dia

Bajada de San Miguel Arcángel será este viernes 15 de agosto en Maracaibo

El párroco Pedro Colmenares destacó: “Las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, que inician mañana con su bajada
Al Dia

Van al menos 18 detenidos por planes con explosivos: Ministro Cabello

Asimismo, denunció que existe un vínculo criminal entre el narcotráfico colombiano, ecuatoriano y peruano.

