¿"Está tu papá, niña? Paa… Llegó el señor cachetón": El reencuentro del señor Barriga y La Chilindrina en Ago 2025

El pasado 12 de agosto, los actores Édgar Vivar (quien interpretó a El Señor Barriga) y María Antonieta de las Nieves (La Chilindrina) se reencontraron en Lima, Perú, después de varios años sin verse. La reunión tuvo lugar en la casa del popular presentador de televisión peruano Ernesto Pimentel.

Pimentel compartió un video del emotivo momento en sus redes sociales, lo que provocó una ola de reacciones y comentarios nostálgicos por parte de los fanáticos. En el clip, se puede ver a Édgar Vivar llegando y dándole un cálido abrazo a María Antonieta de las Nieves.

Un diálogo lleno de cariño

Durante su conversación, el Señor Barriga le preguntó a la Chilindrina por su hijo, a lo que ella respondió, con una gran sonrisa, que se encontraba de paseo en Machu Picchu. El sencillo pero afectuoso diálogo dejó claro que, a pesar del tiempo, la amistad entre los dos actores se mantiene intacta.

El impacto en las redes sociales

El reencuentro generó una gran cantidad de mensajes de fanáticos de todas las edades que celebraron ver a los queridos personajes de nuevo juntos. Muchos recordaron cómo "El Chavo del 8″ marcó su infancia y la cultura televisiva de toda la región.

