Estaba en Adícora: Apareció sano y salvo el promotor de una distribuidora de café de Maracaibo

Ronald Javier Vílchez Zambrano, de 38 años, apareció sano y salvo en Adícora del estado Falcón.

El promotor de la distribuidora de café La Protectora, tenía una semana desaparecido y su esposa, Anabel Quijada, denunció y dio a conocer el caso.

Afortunadamente, el sábado 10 de mayo, apareció en una cauchera haciéndole servicio a una camioneta. Estaba un poco sucio, pero bien de salud, informó el periodista Gerardo Morón a través de su cuenta en Instagram.

Su esposa contó, que gracias a las redes sociales se pudo convalidar la ubicación de Vílchez. Este viajó el viernes 2-M a Coro para hacer el despacho respectivo de mercancía. El sábado 3-M habló con su familia por teléfono y desde ahí no se supo nuevamente de él.

Elio Díaz, allegado a la familia, mencionó que aún no está claro el hecho de que haya aparecido en Adicora, que no se haya comunicado con sus seres queridos y lo que pudo haber sucedido para que estuviera en esta zona.

Al conocerse su aparición, su esposa viajó de Maracaibo a Coro para verificar la información. Gracias a los contactos en las redes sociales, supo que Ronald Vílchez se encontraba en Adícora. Ya van de regreso a Maracaibo.

A esta historia aún le faltan puntos por abordar. Lo importante es que está a salvo y de vuelta con su familia, puntualizó el periodista.

