Establecido en Gaceta Oficial: Venezuela y Rusia cooperarán en la exploración y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas

Según la normativa publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria, ambos países cooperarán en el sector energético en áreas como la exploración y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas natural, así como también en el de energía eléctrica.

Por Candy Valbuena

El presidente de Rusia, Vladimir Putin recibe al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en los BRICS. Foto: Archivo/Agencias
La Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia, fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.930, de fecha 7 de octubre de 2025.

La normativa establece que las partes fortalecerán la asociación y cooperación estratégica a base de la igualdad y confianza mutua, manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho, sobre todo en los niveles altos y más alto, celebrando sistemáticamente consultas de expertos y reuniones entre los Ministerios de Relaciones Exteriores de los dos Estados, ampliando los mecanismos de coordinación existentes y creando los nuevos, sobre todo el objetivo de la agenda bilateral, problemas internacionales y regionales de actualidad y de interés mutuo.

Rechazo a las sanciones

Igualmente, precisa que ambos países rechazarán rotundamente las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales o sanciones, incluidas las de carácter extraterritorial, que constituyen una violación de la Carta de la ONU y otras normas y principios del derecho internacional universalmente reconocidas, y "representan una manifestación de neocolonialismo, un instrumento de presión, estrangulamiento y debilitamiento de la estabilidad política interna de los Estados soberanos".

Además, "no apoyarán ni se sumarán a las medidas coercitivas unilaterales utilizadas por los determinados Estados y sus asociaciones contra la República Bolivariana de Venezuela o la Federación de Rusia, y no aplicarán restricciones unilaterales entre sí".

El sector energético

En el sector energético, Venezuela y Rusia promoverán las iniciativas conjuntas en el marco de la OPEP+, el Foro de Países Exportadores de Gas y otras organizaciones multilaterales, "contribuirán al desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados energéticos mundiales sin restricciones artificiales ni instrumentos de competencia desleal, fomentarán la creación de un sistema alternativo de seguros para la transportación de petróleo y el reconocimiento internacional de los servicios de seguros".

Asimismo, ambas naciones cooperarán en el sector energético en áreas como la exploración y el desarrollo de nuevos campos de petróleo y gas natural, el aumento del rendimiento de los campos operados por las empresas mixtas y la reducción de su carga sobre el medio ambiente a través del uso de las tecnologías de producción avanzadas, la expansión de comercialización del petróleo en beneficio mutuo.

Venezuela y Rusia, también, desarrollarán la cooperación en el campo de energía eléctrica mediante la implementación de proyectos conjuntos para la modernización y expansión de las capacidades de generación de energía eléctrica y la infraestructura para la transmisión y distribución de electricidad.

Lee también: "Rusia y Venezuela deben consolidar su alianza energética ante la ambición de EE UU": Delcy Rodríguez 

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios

