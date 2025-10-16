Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Estado Trujillo declara el 19- Oct como Día de Fiesta Regional por la canonización de José Gregorio Hernández

El estado Trujillo, cuna del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, se prepara para una celebración histórica y masiva.

Por Arelys Munda

Estado Trujillo declara el 19- Oct como Día de Fiesta Regional por la canonización de José Gregorio Hernández
El estado Trujillo, cuna del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, se prepara para una celebración histórica y masiva. A través de la Gaceta Oficial de Trujillo N° 528 (Decreto 4619), la Gobernación ha declarado el 19 de octubre de 2025 como Día de Júbilo en todo el territorio trujillano por la canonización y exaltación a los altares de los Beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Elena Rendiles Martínez, los primeros santos venezolanos proclamados por la Iglesia Católica Universal.

El decreto, emitido en estricto apego a la Constitución y en respeto a la fe del pueblo, establece una serie de acciones para manifestar la inmensa alegría que embarca a la colectividad trujillana.

Una celebración sin precedentes

La declaración de Día de Júbilo busca exaltar este acontecimiento memorable. El Decreto 4619 detalla la programación central para la jornada histórica:

  • La ceremonia de canonización será presidida por el Papa León XIV desde Roma, y ​​la misa solemne y principal del estado se efectuará al mediodía en el Santuario Nacional de Isnotú, ubicado en el municipio Rafael Rangel, tierra natal del Médico de los Pobres.
  • Se ha exhortado a que, a las 12 del mediodía del 19 de octubre, todas las instituciones de seguridad ciudadana del estado –incluyendo cuarteles de la FANB, sedes de la PNB, Policía de Trujillo, y el Cuerpo de Bomberos– suenen sus sirenas por un espacio de cinco minutos. Asimismo, se invita al pueblo en general a encender las luces y hacer toques de cornetas en sus vehículos como expresión de regocijo social.
  • La máxima autoridad del estado, también exhorta a la colectividad a instalar un pequeño
    altar en las entradas de sus casas e instituciones, incluyendo un crucifijo, una imagen de la Virgen María y una estampita de San José Gregorio Hernández.

Tres días de devoción

El fervor por la doble canonización se extenderá durante tres días. El decreto insta a la colectividad a:

Enarbolar la Bandera Nacional y Regional en todos los edificios públicos y privados, casas particulares y establecimientos comerciales del estado, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a partir de la fecha de canonización. Además, invitan a la comunidad a participar activamente en la programación especial que incluye actividades religiosas, encuentros culturales, misas, caminatas, vigilias y peregrinaciones en comunión con la Iglesia Católica.

El Gobierno del estado Trujillo reconoce que la elevación a los altares de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Elena Rendiles es un acto que engrandece el testimonio, fe, humildad y servicio de los venezolanos en el mundo.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

