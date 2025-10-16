El estado Trujillo, cuna del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros, se prepara para una celebración histórica y masiva. A través de la Gaceta Oficial de Trujillo N° 528 (Decreto 4619), la Gobernación ha declarado el 19 de octubre de 2025 como Día de Júbilo en todo el territorio trujillano por la canonización y exaltación a los altares de los Beatos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Elena Rendiles Martínez, los primeros santos venezolanos proclamados por la Iglesia Católica Universal.

El decreto, emitido en estricto apego a la Constitución y en respeto a la fe del pueblo, establece una serie de acciones para manifestar la inmensa alegría que embarca a la colectividad trujillana.

Una celebración sin precedentes

La declaración de Día de Júbilo busca exaltar este acontecimiento memorable. El Decreto 4619 detalla la programación central para la jornada histórica:

La ceremonia de canonización será presidida por el Papa León XIV desde Roma, y ​​la misa solemne y principal del estado se efectuará al mediodía en el Santuario Nacional de Isnotú, ubicado en el municipio Rafael Rangel, tierra natal del Médico de los Pobres.

Se ha exhortado a que, a las 12 del mediodía del 19 de octubre, todas las instituciones de seguridad ciudadana del estado –incluyendo cuarteles de la FANB, sedes de la PNB, Policía de Trujillo, y el Cuerpo de Bomberos– suenen sus sirenas por un espacio de cinco minutos. Asimismo, se invita al pueblo en general a encender las luces y hacer toques de cornetas en sus vehículos como expresión de regocijo social.

La máxima autoridad del estado, también exhorta a la colectividad a instalar un pequeño

altar en las entradas de sus casas e instituciones, incluyendo un crucifijo, una imagen de la Virgen María y una estampita de San José Gregorio Hernández.

Tres días de devoción

El fervor por la doble canonización se extenderá durante tres días. El decreto insta a la colectividad a:

Enarbolar la Bandera Nacional y Regional en todos los edificios públicos y privados, casas particulares y establecimientos comerciales del estado, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a partir de la fecha de canonización. Además, invitan a la comunidad a participar activamente en la programación especial que incluye actividades religiosas, encuentros culturales, misas, caminatas, vigilias y peregrinaciones en comunión con la Iglesia Católica.

El Gobierno del estado Trujillo reconoce que la elevación a los altares de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Elena Rendiles es un acto que engrandece el testimonio, fe, humildad y servicio de los venezolanos en el mundo.

Noticia Al Dia / Arelys Munda