Miércoles 01 de octubre de 2025
Al Dia

Estado venezolano se comprometió a mantener mercado de crudo más equitativo y justo durante reunión del Comité de Monitoreo de la Opep

Durante este encuentro, se evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025

Por Ernestina García

Estado venezolano se comprometió a mantener mercado de crudo más equitativo y justo durante reunión del Comité de Monitoreo de la Opep
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, participó por videoconferencia en la 62ª Reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP y OPEP+, donde las autoridades revisaron las acciones más recientes en el mercado petrolero global de los países miembros que participan en la declaración de cooperación.

Durante este encuentro, se evaluaron los datos de producción de crudo correspondientes a julio y agosto de 2025, así como la supervisión del cumplimiento de los ajustes de producción acordados en la trigésima octava reunión ministerial de la OPEP y de los países miembros de la OPEP+.

Es así, como Venezuela reafirma su compromiso ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo de mantener, a pesar de las tensiones comerciales, los desafíos geopolíticos y las sanciones, un mercado del crudo equitativo y justo, que beneficie a los pueblos del mundo y se adapte a la transición energética.

Vale acotar, que la República Bolivariana de Venezuela, se declara comprometida con la estabilidad y el equilibrio del mercado energético global, y como miembro fundador de la OPEP, reafirma su activa participación en la defensa de la soberanía y la concertación en el ámbito petrolero, especialmente ante las incertidumbres de la economía internacional.

Noticia al Día/VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

CAMBULETO: Periodismo y bohemia abrazados en el recuerdo

CAMBULETO: Periodismo y bohemia abrazados en el recuerdo

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos

Explosión de gas en Nueva York provocó el colapso parcial de un edificio de 20 pisos

Ana de Armas y el debate sobre su cambio estético en París

Ana de Armas y el debate sobre su cambio estético en París

Colapso Vial en la C-2: Cede tramo antes del Palacio de Eventos

Colapso Vial en la C-2: Cede tramo antes del Palacio de Eventos

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Sinner se corona en Pekín tras vencer en la final a Learner Tien

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

¡Urgente! Carlos Villalobos necesita un marcapasos para sobrevivir

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

La Champions reanuda este miércoles con nueve partidos en la segunda jornada de la fase de grupos

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Amnistía Internacional solicita a la Fifa y a la Uefa la suspensión de Israel

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Medias Rojas pegó primero ante Yankees en el primer duelo de Serie de Comodín

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Al menos 69 muertos en un fuerte terremoto que sacudió el centro de Filipinas

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Salomón Rondón anotó su primer gol para conducir al triunfo del Real Oviedo

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Octubre arranca con madre

Octubre arranca con madre "palo de agua", chubascos, truenos y centellas

El mes

El mes "rosa" inicia con un mensaje que se extiende por todo el país en la lucha contra el cáncer de mama: "Prevenir es vivir"

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Sepa qué artistas se presentarán en el encendido en las plazas de la República e Indio Mara

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas incorporó a jugadores de posición en sus prácticas

La jornada se desarrolló con 38 peloteros, entre ellos 13 invitados, quienes buscan ganarse un puesto en el róster definitivo del conjunto rapaz.
Al Dia

iGaming estadounidense: crecimiento récord y transformación del mercado

Vamos a desgranar este fenómeno, no solo en cifras, sino también en lo que significa para la industria global.
Al Dia

Gobernador Caldera: Han sido atendidos más de 1000 pacientes oncológicos en el estado Zulia

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera , brindó declaraciones este 30 de septiembre en el inicio del asfaltado de la C1, donde resaltó los significativos avances en la atención de salud

Canonización

El "Peregrino de los Andes" llega a Caracas con la imagen de José Gregorio Hernández

Tras una peregrinación épica, Yeyson Paredes se ha trasladado a Caracas para documentar parte de la vida de José Gregorio Hernández en la capital venezolana

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025