Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

El estadounidense Arthur Guty fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en primer grado de su esposa, Franyerlys Nicole Zambrano Briceño, de 26 años.

El crimen ocurrió en diciembre de 2023, en el condado de Fayette, Pensilvania.

Zambrano, de nacionalidad venezolana, fue hallada sin vida dentro de su vivienda. Tenía un disparo en su cuerpo.

Guty fue detenido en un resort de Las Vegas, a donde había huido con $100,000 en efectivo, sugiriendo que la intención era salir del país.

Un jurado lo encontró culpable de asesinato en primer grado, y la sentencia fue dictada este 23 de octubre.

Noticia al Día / Última Página Táchira