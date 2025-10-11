Estafan con venta de guías pedagógicas

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio de Educación emitió un comunicado en el que advierte sobre estafas a docentes y padres, con la venta de guías pedagógicas.

El despacho ministerial adviete a toda la comunidad educativa sobre este modus operandi. La alerta está dirigida a toda la comunidad educativa, "en especial a " nuestras maestras y maestros, sobre la circulación y venta de documentos presentados como ‘guías para educación inicial y primaria’, supuestamente emitidos por este ente",reseña el comunicado.

En este sentido, especifíca que "todos los documentos y recursos pedagógicos producidos y difundidos por nuestra institución son de consulta absolutamente gratuita".

Al respecto, el organismo advierte que "el uso de la imagen del ministerio es un delito, y quienes caigan en él deberán responder ante la ley, así como por las estafas y fraudes que están cometiendo".

Recordó el despacho de Educación que estas guías pedagógicas tienen el "propósito de orientar, organizar y apoyar el trabajo de las y los docentes del país".

Reitera que "ningún material en venta y mucho menos de un tipo tan precario ha sido elaborado por nuestros equipos", e instó a verificar "con las fuentes directas" del ministerio, ya que "es la única forma de no caer en engaños y robos".

Redes sociales

Hay estafas relacionadas con guías pedagógicas, especialmente en plataformas de redes sociales, donde estafadores solicitan pagos a cambio de guías que supuestamente ayudan a aprobar cursos de capacitación o exámenes, denuncian vía telefónica algunos lectores.

Los ministerios de educación y universidades advierten contra estos fraudes, ya que muchos cursos y procesos de inscripción son gratuitos y se realizan a través de canales oficiales. Para evitar ser estafado, es importante verificar la información a través de los canales oficiales del ministerio.

Con información 2001