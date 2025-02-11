Estancados cultivos de maíz, arroz y caña de azúcar por falta de financiamiento: Fedeagro

La Confederación que agrupa a productores agropecuarios alertó al país que la producción de maíz blanco, amarillo, caña de azúcar y arroz está estancada por falta de financiamiento, invitando a la banca y sectores privados a una mayor participación.

Celso Fantinel, presidente de la Fedeagro, insistió a través de un programa radial que es por falta de financiamiento que cultivos como el maíz blanco, amarillo, caña de azúcar, arroz se hayan estancado.

«Como todos los sectores, la falta de financiamiento hace que este sector no vaya al crecimiento (…) Pareciera que estamos necesitando más apoyo de la banca, sectores privados», manifestó Fantinel a Unión Radio.

Foto: Cortesía



Insistió en la necesidad de que el sector público y privado trabajen de la mano para poder avanzar en esta agricultura que a su juicio tiene un futuro enorme.



“El financiamiento es el motor del país, es el multiplicador del país, porque si vas a montar un negocio y lo tienes que hacer únicamente con tus recursos la potencialidad es mucho menor que cuando la persona pone una parte y el banco el resto”, consideró el representante del sector agrícola.

Finanza Digital/ Noticia al Día