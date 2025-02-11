Domingo 24 de agosto de 2025
Al Dia

Estancados cultivos de maíz, arroz y caña de azúcar por falta de financiamiento: Fedeagro

La producción de productos agrícolas en el país sigue dependiendo del esfuerzo propio, debido al poco financiamiento de la banca y de entes gubernamentales.

Por Javier Sanchez

Foto: Cortesía
La Confederación que agrupa a productores agropecuarios alertó al país que la producción de maíz blanco, amarillo, caña de azúcar y arroz está estancada por falta de financiamiento, invitando a la banca y sectores privados a una mayor participación.

Celso Fantinel, presidente de la Fedeagro, insistió a través de un programa radial que es por falta de financiamiento que cultivos como el maíz blanco, amarillo, caña de azúcar, arroz se hayan estancado.
«Como todos los sectores, la falta de financiamiento hace que este sector no vaya al crecimiento (…) Pareciera que estamos necesitando más apoyo de la banca, sectores privados», manifestó Fantinel a Unión Radio.

Foto: Cortesía


Insistió en la necesidad de que el sector público y privado trabajen de la mano para poder avanzar en esta agricultura que a su juicio tiene un futuro enorme.

Para Fantinel el sector público y privado deben trabajar de la mano para avanzar en esta agricultura que tiene un futuro.
“El financiamiento es el motor del país, es el multiplicador del país, porque si vas a montar un negocio y lo tienes que hacer únicamente con tus recursos la potencialidad es mucho menor que cuando la persona pone una parte y el banco el resto”, consideró el representante del sector agrícola.

Finanza Digital/ Noticia al Día

