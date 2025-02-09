Viernes 22 de agosto de 2025
Al Dia

Estas fueron las series y películas más vistas por Netflix en Venezuela durante la última semana

Entre los títulos más populares destacan las series "Celda 211″ y la conmovedora película "Los dos hemisferios de Lucca", ambas producciones mexicanas

Por Candy Valbuena


Foto: Referencial
Como ya es costumbre, cada semana Netflix actualiza su catálogo de títulos disponibles en todo el mundo y en esta última semana agregó nuevas producciones, entre series y películas, que rápidamente se posicionaron entre las preferidas por los suscriptores de la plataforma en Venezuela.

Hay muchas opciones para que los usuarios pasen un fin de semana o sus tiempos libres disfrutando en la comodidad de su hogar con lo mejor de las producciones más recientes.

Las series más populares:

  • Celda 211

Atrapado en un motín en prisión, un abogado de derechos humanos se hace pasar por recluso para sobrevivir, hasta que el caos y una pérdida personal revelan su lado más oscuro.

Celda 211, un crudo relato de un motín y secuestro dentro de una peligrosa cárcel mexicana. Foto: Netflix

Temporadas: 1

Episodios: 6

Directores: Gerardo Naranjo y Jaime Reynoso.

Elenco: Diego Calva Hernández, Noé Hernández, Gerardo Taracena, Alejandro Puente, Ana Sofía Gatica, Úrsula Pruneda, Roberto Duarte Karina Gidi Ernesto Godoy Pedro de Tavira Egurrola.

  • Los crímenes de Åre

Una detective de Estocolmo que está bajo investigación interna viaja a un pueblo de esquí para relajarse, pero la desaparición de una adolescente la trae de vuelta a sus labores.

Temporadas: 1

Episodios: 5

Directores: Alain Darborg y Joakim Eliasson.

Elenco: Carla Sehn, Kardo Razzazi, Charlie Gustafsson, Francisco Sobrado, Pia Johansson, Maxida Märak, Cora Watson, Cecilia von der Esch.

  • Envidiosa

Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento…

Temporadas: 2

Episodios: 23

Directores: Gabriel Medina y Fernanda Heredia.

Elenco: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Bárbara Lombardo, Marina Bellati, Martín Garabal, Lorena Vega, Susana Pampín, Leonora Balcarce, Adrián Lakerman.

  • Héroes de guardia

Un experimentado médico militar llega a un centro de trauma y convierte a su equipo en una unidad salvavidas de élite gracias a sus métodos bruscos pero eficaces.

Temporadas: 1

Episodios: 8

Creador: Choi Tae-kang.

Elenco: Ju Ji-hoon, Choo Young-woo, Yoon Kyung-ho, Ha Young, Jung Jae-kwang, Jang Sung-yoon y Kim Eui-sung.

  • El agente nocturno

Después de que una llamada telefónica los junta, un agente del FBI y una experta en ciberseguridad deben desmantelar una intrincada red de conspiraciones políticas.

Temporadas: 2

Episodios: 20

Creador: Shawn Ryan.

Elenco: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau, D.B. Woodside, Fola Evans-Akingbola, Sarah Desjardins, Eve Harlow, Phoenix Raei, Enrique Murciano y Kari Matchett.

Las películas más vistas:

  • Algo embarazada

Cuando sus planes para sentar cabeza y empezar una familia se vienen abajo, Lainy finge un embarazo… y conoce al hombre de sus sueños por accidente.

Duración: 1 hora y 40 minutos.

Director: Tyler Spindel.

Elenco: Amy Schumer, Jillian Bell, Brianne Howey, Will Forte, Lizze Broadway, Damon Wayans Jr., Urzila Carlson, Chris Geere, Joel David Moore, Alex Moffat.

  • Los dos hemisferios de Lucca

Decidida a ayudar a su hijo con parálisis cerebral, Bárbara lleva a su familia a la India para probar un tratamiento experimental. Basada en el libro homónimo.

Los dos hemisferios de Lucca es una historia basada en la vida real y muestra la importancia del apoyo familiar para la recuperación de un pequeño niño con parálisis cerebral. Foto: Netflix

Duración: 1 hora y 36 minutos.

Director: Mariana Chenillo.

Elenco: Bárbara Mori, Julián Tello, Juan Pablo Medina, Ari Brickman, Danish Husain, Samuel Pérez, Paloma Alvamar, Abhinav Grover, Hernán Mendoza.

  • Bogotá, tierra de últimas oportunidades

Tras mudarse a Bogotá en busca de una mejor vida, un joven coreano se adentra en el mercado negro colombiano y lo arriesga todo por salir adelante.

Duración: 1 hora y 49 minutos.

Director: Seong-je Kim.

Elenco: Song Joong-ki, Lee Hee-jun, Kwon Hae-hyo, Park Ji-hwan, Cho Hyun-chul, Kim Jong-soo.

  • Spider-man: sin camino a casa

Con sus seres queridos en riesgo, Peter Parker acude a Doctor Strange para recuperar su anonimato y, por accidente, termina desatando un desastre de proporciones épicas.

Duración: 2 horas y 28 minutos.

Director: Jon Watts.

Elenco: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield, Tobey Maguire.

  • Shrek

En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente.

Duración: 1 hora y 30 minutos.

Directores: Andrew Adamson y Vicky Jenson.

Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent Cassel, Conrad Vernon, Chris Miller, Cody Cameron, Simon J. Smith, Christopher Knights, Jim Cummings, Kathleen Freeman, Bobby Block, Michael Galasso.

Noticia al Día/Con información de El Nacional/Netfix

Internacionales

Padre del senador Miguel Uribe Turbay ocupará su lugar en disputa presidencial

Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita "ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay"
Al Dia

Sabor 106.5 FM celebró el 34 aniversario a lo grande en la Fonoplatea de los Éxitos

El aniversario fue transmitido al exterior
Ciencia

Noche de Luna Negra: Se iluminará hoy el cielo

La última Luna Negra estacional se registró en mayo de 2023. La próxima ocurrirá el 20 de agosto de 2028, mientras que su variante mensual —dos Lunas Nuevas en un mismo mes— aparecerá recién en agosto de 2027
Efemérides

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Calamaro dejó una huella imborrable en la música latinoamericana

