Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

Estas son las ciudades más caras para vivir en Venezuela, según estudio de ‘Living Cost’: Caracas está en el primer lugar

Maracaibo se ubica en en el puesto número 12 del ranking y la última y más económica sería la ciudad de Coro

Por Candy Valbuena

La capital venezolana es la ciudad más costosa para vivir. Foto: Referencial
Una persona necesita al menos mil 130 dólares mensuales para vivir en Caracas, según un estudio realizado por la organización internacional "Living Cost".

Es importante resaltar que los datos que obtiene esta organización son dados por las personas que van reportando los costos de las diferentes categorías como alimentos, vivienda, transporte, medicinas, entre otros

En ese sentido, el economista Asdrúbal Oliveros acotó que los mil 130 dólares es el valor que una persona, en términos óptimos, necesita para cubrir todos sus gastos, incluyendo recreación, buena alimentación, pagar un alquiler, etc.

"Estamos hablando de un universo que no necesariamente es el promedio", sumó al tiempo que añadió que si se toma en consideración las métricas realizadas en el país, solo alimentarse para una familia de cuatro integrantes está por el orden de más de 500 dólares, mientras que la Canasta Familiar se ubica en mil 100 dólares.

Según el rankign realizado por ‘Living Cost’, la ciudad de Caracas es la más costosa para vivir.

  • 1.- Caracas
  • 2.- Guatire
  • 3.- Maturín
  • 4.- Ciudad Guayana
  • 5.- Barcelona
  • 6.- Maracay
  • 7.- Barinas
  • 8.- Valencia
  • 9.- Carúpano
  • 10.- Acarigua
  • 11.- Barquisimeto
  • 12.- Maracaibo
  • 13.- Cumaná
  • 14.- Cabimas
  • 15.- Mérida
  • 16.- Puerto La Cruz
  • 17.- Porlamar
  • 18.- San Cristóbal
  • 19.- Punto Fijo
  • 20.- Coro, siendo esta última la más económica.

Zona residencial en la avenida El Milagro de Maracaibo. Foto: Referencial

Oliveros destacó, en el caso de la ciudad de Guatire, en el estado Miranda, que el tema del transporte es relevante y también podría influir el aspecto de los costos de distribución.

Igualmente, dijo en entrevista para el Circuito Éxitos 99.9 FM que fuera de las zonas urbanas, pueden aparecer situaciones complejas: "La escasez relativa y los problemas de distribución impactan los costos de estas ciudades".

Foto: Living Cost/B y N

Noticia al Día/Con información de Circuito Éxitos/B y N

