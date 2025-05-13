Estas son las nueve parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Este martes, 13 mayo la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Sur por Estanque Sur, para atender la demanda de agua en nueve parroquias de la capital zuliana.

Habitantes de diferentes sectores de las parroquias; Bolívar, Cacique Mara, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino y Santa Lucía en Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospitales Central y Chiquinquirá, CDI Santa Rosalía y Lago Azul.

Foto: Hidrolago

