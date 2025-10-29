Estas son las parroquias de Maracaibo y San Francisco que tendrán el servicio de agua

Cuatro parroquias de Maracaibo y una de San Francisco cuentan este miércoles 29 de octubre con el servicio de agua potable, suministrado por la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) a través de su red de distribución por tuberías.

Según el cronograma aportado, las parroquias que en esta oportunidad resultaron favorecidas son: Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Huiguera, Manuel Dagnino

Además de estas parroquias, en el municipio San Francisco la parroquia Francisco Ochoa se verá beneficiada. Así como tambièn los Hospitales General del Sur, CDI Los Cortijos y Diálisis Sierra Maestra.

Noticia al Día

Foto: Ernestina García