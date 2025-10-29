Miércoles 29 de octubre de 2025
Estas son las parroquias de Maracaibo y San Francisco que tendrán el servicio de agua

El vital líquido llegará también a los Hospitales General del Sur, CDI Los Cortijos y Diálisis Sierra Maestra.

Por Ernestina García

Estas son las parroquias de Maracaibo y San Francisco que tendrán el servicio de agua
Cuatro parroquias de Maracaibo y una de San Francisco cuentan este miércoles 29 de octubre con el servicio de agua potable, suministrado por la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) a través de su red de distribución por tuberías.

Según el cronograma aportado, las parroquias que en esta oportunidad resultaron favorecidas son: Cristo de Aranza, Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Huiguera, Manuel Dagnino

Además de estas parroquias, en el municipio San Francisco la parroquia Francisco Ochoa se verá beneficiada. Así como tambièn los Hospitales General del Sur, CDI Los Cortijos y Diálisis Sierra Maestra.

Al Dia

Papa León XIV insta ayudar a las poblaciones afectadas por el huracán Melissa

El Papa expresó su cercanía rezando "por los que han perdido la vida, por los que han huido y por aquellas poblaciones afectadas
Al Dia

Zapatos vacíos en la plazoleta: un llamado contra la violencia hacia la mujer

A través de sus redes sociales, la Fundación Vida Jurídica “Diyuly Chourio recordó la campaña impulsada en 2018 para visibilizar…
Al Dia

El brillo de Santa, el Grinch y Mickey Mouse está en Maracaibo: Cuentos mágicos y sonrisas

Estarán disponibles para hacer de cada celebración un momento especial con una variedad de actividades
Al Dia

Melissa se degrada a categoría dos tras salir de Cuba rumbo a las Bahamas

El huracán comienza a dirigirse hacia las Bahamas, tras provocar este miércoles 29 de octubre inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el este cubano.

