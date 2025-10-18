Estas son las vías con acceso restringido en Maracaibo y San Francisco por trabajos de asfaltado este sábado 18-Oct

Este sábado, 18 de octubre la Gobernación del estado Zulia informó sobre las vías que se mantendrán con acceso vehicular restringido, a razón de la continuación de los trabajos de asfaltado, como parte del Plan Estadal de Vialidad que abarca zonas de los municipios Maracaibo y San Francisco.

La restricción vial está prevista desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., información que los conductores deberán tener en cuenta para su normal circulación.

Estos son los tramos que mantendrán restricción vial:

CIRCUNVALACIÓN 1

TRAMO CERRADO: Desde el Puente San Francisco hasta el Puente Unión

Desde el Puente San Francisco hasta el Puente Unión MUNICIPIO: San Francisco

San Francisco PARROQUIA: Francisco Ochoa

AV.15 LAS DELICIAS

TRAMO CERRADO: Entre el puente Padilla hasta el C.C. Gran Bazar

Entre el puente Padilla hasta el C.C. Gran Bazar Sentido: Norte/Sur

Cierres parciales

MUNICIPIO: Maracaibo

Maracaibo Parroquia: Chiquinquirá

