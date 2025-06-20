El pico del sol ha llegado al hemisferio norte: el solsticio de verano. Este viernes 20 de junio, es el día más largo del año al norte del ecuador, donde el solsticio marca el inicio del verano astronómico. En el hemisferio sur, es lo contrario, donde es el día más corto del año y comienza el invierno.

La palabra "solsticio" proviene del latín "sol" (sol) y "stitium", que puede significar "pausa" o "detenerse". El solsticio marca el final de la marcha anual del sol hacia el cielo, cuando describe su arco más largo y elevado. La mala noticia para los amantes del sol: luego comienza a retirarse y los días se irán acortando poco a poco hasta finales de diciembre.

Todo depende de cuándo alcance el Sol su punto más septentrional desde el ecuador celeste. Por lo tanto, el solsticio no siempre ocurrirá el mismo día. Actualmente, oscila entre los días 20, 21 y 22 de junio”, explica el Almanaque de Agricultor en su sitio web.

El comienzo del verano en el hemisferio norte coincide con el comienzo del invierno en el hemisferio sur.

Te contamos todo lo que debes saber del solsticio de verano y cómo debes prepararte para recibirlo.

La gente ha conmemorado los solsticios durante milenios con celebraciones y monumentos, incluyendo Stonehenge, diseñado para alinearse con la trayectoria del sol en los solsticios. Pero ¿qué sucede en el cielo? Esto es lo que debes saber sobre la órbita de la Tierra.

¿Qué es el solsticio de verano?



El solsticio de verano (del latín solstitium, que significa Sol quieto) o solsticio de junio es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, marcando el inicio de la estación más cálida del año, explica en su sitio web la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La posición del Sol durante el solsticio de verano, en su punto más alejado del ecuador, provoca que el hemisferio norte reciba más luz solar que en cualquier otro día del año.

“Este cambio de estación se debe a la inclinación de 23.5 grados del eje de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol, lo que permite que la luz solar más directa llegue al hemisferio norte”, dice la NASA.

¿Por qué durante el solsticio de verano la noche es más corta?



El solsticio de verano es “el día más largo y la noche más corta del año para el 88% de la población de la Tierra que vive en el hemisferio norte”, explica Stephen Schneider, catedrático de Astronomía en UMass Amherst, en un artículo de The Conversation.

Por "día" más largo entendemos el periodo más largo de horas de luz solar. Esto se debe a que el día del solsticio de junio, el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía y hace un arco más largo en el cielo, por lo que ese día habrá más horas de Sol. Este fenómeno se seguirá sintiendo por unos días más en el mes.

“Durante estos días, parece como si el Sol no se moviera del cielo, permaneciendo fijo hacia el norte. En invierno, ocurre algo similar, por lo que se llama solsticio de invierno, y ambos solsticios ocurren en junio y diciembre”, explica Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en un artículo de la Gaceta universitaria.

Si vives en el hemisferio norte, es posible que observes que los amaneceres ocurren más temprano y las puestas de sol son tardías, explicar EarthSky.

Noticia al Día/univision