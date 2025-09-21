Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Cada 21 de setiembre se conmemora el Día Internacional de la Paz, una jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia de la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la construcción de un futuro sin violencia.

Esta fecha fue instaurada por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de fortalecer los ideales de paz tanto dentro de las naciones, como entre ellas. La celebración de esta jornada tiene como cometido despertar conciencia acerca de la necesidad de construir sociedades más justas, inclusivas y solidarias, en las que prevalezcan el respeto, el entendimiento mutuo y la cooperación.

El lema de este año por ONU

“Actúa ahora por un mundo pacífico”, es la consigna promovida por la Organización de las Naciones Unidas, para la celebración del Día Internacional de la Paz este 2025. La fecha fue establecida en 1981 y se había fijado para el tercer martes de septiembre, pero a partir de 2001.

En la declaración, la fecha está dirigida a celebración y observancia de la paz, dirigida a todos los pueblos. El propósito de este día es el cese del fuego y la no violencia en todo el mundo, alentando a todas las naciones y pueblos a cumplir con la suspensión de hostilidades durante toda la jornada.

Noticia al Día/CNN