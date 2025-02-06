Este es el bono que depositarán antes del 14-Feb por Patria

Tomando en cuenta las fechas de pago del mes anterior, se prevé que el Primer Bono Especial de febrero sea depositado entre el lunes 10 al viernes 14 del presente mes, a través del Sistema Patria.

Hasta el momento se desconoce el monto exacto del estipendio, aunque podrían ser 260 bolívares, tal como ocurrió anteriormente.

La entrega de este bono se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Noticia al Día/Con información de Diario 2001