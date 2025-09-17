Miércoles 17 de septiembre de 2025
Este es el listado de nominados de la edición N° 26 de los Latin Grammy: Bad Bunny lidera

Las venezolanas Joaquina y Elena Rose están nominadas

Por Candy Valbuena

Este es el listado de nominados de la edición N° 26 de los Latin Grammy: Bad Bunny lidera
Foto: Agencias
Este miércoles, 17 de septiembre fueron revelados los nombres de los artistas nominados para la edición número 26 de los premios Latin Grammy.

El conejo malo lidera la lista de los nominados con 12 candidaturas. Foto: Agencias

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

A continuación los nominados por categoría.

Álbum del año

  • ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro
  • ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
  • ‘Papota’ de Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘Raíces’, de Gloria Estefan
  • ‘Puñito de Yocahú’, de Vicente García
  • ‘Al romper la burbuja’, de Joaquina
  • ‘Cancionera’, de Natalia Lafourcade
  • ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León
  • ‘Caju’, de Liniker
  • ‘En las nubes – con mis panas’, de Elena Rose
  • ‘¿Y ahora qué?’, de Alejandro Sanz

Grabación del año

  • ‘Baile inolvidable’, Bad Bunny
  • ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny
  • ‘El día del amigo’, Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘#Tetas’, Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘Desastres fabulosos’, Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • ‘Lara’, de Zoe Gotusso
  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G
  • ‘Cancionera’, Natalia Lafourcade
  • ‘Ao Teu Lado’, Liniker
  • ‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz

Canción del año

  • ‘Baile inolvidable’, Bad Bunny
  • ‘Bogotá’, Andrés Cepeda
  • ‘Cancionera’, Natalia Lafourcade
  • ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny
  • ‘El día del amigo’, Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘Otra Noche De Llorar’, Mon Laferte
  • ‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz
  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G
  • ‘#Tetas’, Ca7riel & Paco Amoroso
  • ‘Veludo Marrom’, Liniker

Mejor nuevo artista

  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi.

Con información de EFE

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

El papa expulsó al diácono italiano, Alessandro Frateschi, preso por abuso sexual de cinco menores

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Llegando otro bono de más de $100 por Patria

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Anuncian temperaturas por encima de los 37 °C en Maracaibo para hoy 17-Sept

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Al Dia

Poncho Zuleta, el pulmón de oro del vallenato cumple 76 años de vida

Mañana 18 de septiembre se conmemora el cumpleaños número 76 de Poncho Zuleta, uno de los compositores y cantantes más emblemáticos de la música vallenata colombiana. Nacido en 1949.

Al Dia

"Levy Enrique López es agente de la DEA y es el dueño de la droga que se incautó en costas de Falcón": Ministro Diosdado Cabello

Informó que Levy Enrique López era el operador de más de 3.600 kilos de cocaína incautados

Al Dia

Catherine Fulop trastabilló y sufrió una estruendosa caída en el escenario

Como de costumbre en estos tiempos, el momento se volvió viral en redes sociales

Farándula

Yungblud y Aerosmith anuncian nueva colaboración musical

La legendaria agrupación de rock y el interprete solista anunciaron el adelanto de un nuevo trabajo musical

