Este es el listado de nominados de la edición N° 26 de los Latin Grammy: Bad Bunny lidera

Este miércoles, 17 de septiembre fueron revelados los nombres de los artistas nominados para la edición número 26 de los premios Latin Grammy.

El conejo malo lidera la lista de los nominados con 12 candidaturas. Foto: Agencias

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

A continuación los nominados por categoría.

Álbum del año

‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny

‘Papota’ de Ca7riel & Paco Amoroso

‘Raíces’, de Gloria Estefan

‘Puñito de Yocahú’, de Vicente García

‘Al romper la burbuja’, de Joaquina

‘Cancionera’, de Natalia Lafourcade

‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León

‘Caju’, de Liniker

‘En las nubes – con mis panas’, de Elena Rose

‘¿Y ahora qué?’, de Alejandro Sanz

Grabación del año

‘Baile inolvidable’, Bad Bunny

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny

‘El día del amigo’, Ca7riel & Paco Amoroso

‘#Tetas’, Ca7riel & Paco Amoroso

‘Desastres fabulosos’, Jorge Drexler & Conociendo Rusia

‘Lara’, de Zoe Gotusso

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G

‘Cancionera’, Natalia Lafourcade

‘Ao Teu Lado’, Liniker

‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz

Canción del año

‘Baile inolvidable’, Bad Bunny

‘Bogotá’, Andrés Cepeda

‘Cancionera’, Natalia Lafourcade

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny

‘El día del amigo’, Ca7riel & Paco Amoroso

‘Otra Noche De Llorar’, Mon Laferte

‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G

‘#Tetas’, Ca7riel & Paco Amoroso

‘Veludo Marrom’, Liniker

Mejor nuevo artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi.

Lee también: Latin Grammy revelan este miércoles 17-Sep los nominados de su 26ª edición

Noticia al Día/Con información de EFE