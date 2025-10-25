Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

La sagrada Reliquia de la Virgen de Chiquinquirá, bajará de su camerino la tarde de este sábado 25 de octubre y lucirá el manto “Bendición papal”.

El manto, describen desde la Basílica, “se despliega en un fino terciopelo de un intenso color sangre, una tonalidad que evoca la Pasión de Cristo y la realeza de María, recordando su rol fundamental en la redención.

La pieza central representa el Escudo del papa León XIV”.

Este manto fue elaborado con “la intención de honrar la llegada del nuevo Sumo Pontífice a la Iglesia católica, tendiendo un lazo de unidad y devoción entre nuestra advocación mariana y la máxima autoridad eclesiástica”.

El manto fue diseñado por Miriam Rodríguez y ofrendado por Nolberto Mejía y familia; Miriam Rodríguez.

Casa de Todos informó sobre el cronograma de la Bajada:

Santo Rosario: 4:30 pm

Eucaristía solemne y Bajada de la Reliquia de la Chiquinquirá: 5:00 pm

Celebrante: Monseñor Roberto Morales.

Capilla Musical: Coral Godspel.

Participación especial de la agrupación Los Chiquinquireños

Transmisión de la misa a través de las redes sociales de la Basílica y el canal YouTube Basílica Chinita, Canal 11 del Zulia, La Chiquinquireña 90.9FM.

Procesión con la Sagrada Reliquia la Virgen.

Recorrido: Basílica – Av. 12 (Padre Añez) – Calle 93 (Padilla) – Av. 14 (Navarro) – Calle 91A (San Francisco) – Av. 13 (Andes) – Calle 91 (Candelaria) – Av. 12A – Calle 92 – Av. 13 (Andes) – Calle 93 (Padilla) – Av. 12 (Padre Añez) – Basílica.

Ameniza: Banda Escuela “San Juan de Dios, Banda Show “Colegio La Epifanía”, Banda “Manuel Morales Carabaño” y Banda Escuela “Sur del Lago”.

