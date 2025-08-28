Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Este es el testimonio de un niño que cuenta cómo fue protegido por su amigo durante el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis

En el ataque fallecieron dos niños de 8 y 10 años y 17 personas resultaron heridas, de las cuales 14 son menores de edad

Por Candy Valbuena

Este es el testimonio de un niño que cuenta cómo fue protegido por su amigo durante el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis
La policía y los socorristas trabajan en la escena del tiroteo cerca de la Iglesia de la Anunciación y la Escuela Católica en Minneapolis, Minnesota, este miércoles. Foto: Tom Baker/AFP/Getty Images
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Dos niños, de ocho y 10 años de edad murieron este miércoles, 27 de agosto durante el tiroteo en la escuela católica en Minneapolis, EEUU, mientras ofrecían una misa que marcaba la primera semana de clases, en un “acto deliberado de violencia”, según la policía.

Weston Halsne, un alumno de quinto grado, dijo que un amigo que lo protegió de los disparos resultó herido en la espalda mientras ambos se escondían debajo de los bancos.

Un testimonio emotivo, sin duda, que deja a la comunidad escolar consternada.

El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles la muerte de dos niños, de ocho y 10 años, así como otras 17 personas heridas, 14 de ellas menores de edad, tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.

"Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico", explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

Los hechos se produjeron la mañana de este miércoles, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y provocaron una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el autor de los disparos había fallecido.

Según explicó O’Hara, durante la misa como parte del inicio del curso escolar, "un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos".

"El agresor", dijo, "estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola": "Creemos que utilizó las tres", añadió.

Preguntado por el número de disparos, apuntó que fueron "docenas", aunque no tienen todavía la cuenta exacta.

El tirador se suicidó

Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que "se quitó la vida en el estacionamiento" de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia. Mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

Banderas a media asta

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó izar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente, Donald Trump, ha llamado al gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Ambos escribieron en sus redes sociales, al poco de conocerse la noticia, que estaban monitoreando la situación y enviaron sus condolencias a las familias afectadas.

Lee también: Tres muertos y 20 heridos deja un tiroteo en una iglesia y escuela católica en Minneapolis, EEUU 

Noticia al Día/Con información de CNN/EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

Grandes herencias de hombres sencillos: El Buruso en 5 e’ Julio

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Coro Renacer de Maracaibo celebra su primer aniversario con una Noche de Adoración

El concierto se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 7 p. m. en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Al Dia

Un canto a Luis Homez: Se cumplen 35 años que se marchó

Estaba llamado a ser el próximo gobernador del Zulia.
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.
Al Dia

Sudar también tiene un límite: Los peligros del calor extremo

No solo es en Maracaibo. Las oleadas de calor se convierten en un preocupante fenómeno que atenta contra la seguridad de los ciudadanos que las sufren.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025