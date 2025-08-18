Este lunes 18-Ago se celebra el Homenaje Mensual Chiquinquireño

Este lunes, 18 de agosto desde la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá recuerdan a toda a feligresía que es Día de Homenaje Mensual Chiquinquireño.

A través de las redes sociales de la Basílica fue difundido un comunicado del Pbro. Nedward Andrade, párroco rector, donde se destaca el homenaje mensual a la virgen unidos en oración del papa León XIV.

El sacerdote invita a la comunidad religiosa a pedirle a la Virgen para que "ilumine nuestros corazones para que seamos instrumentos de paz".

"El Papa nos invita a orar para que en todas las sociedades evitemos los conflictos internos, sean por motivos étnicos, políticos o religiosos, y que se promueva una convivencia armoniosa", se lee en parte de escrito.

"Que la Madre de la Paz nos guíe a responder al odio con amor, a la injusticia con justicia, y a la división con un espíritu de reconciliación", finaliza el comunicado.

