Martes 12 de agosto de 2025
Al Dia

Este martes 12 de agosto es la Gala Final del Miss Zulia 2025: Estas son las candidatas

Se llevará a cabo este martes 12 de agosto en el Teatro Baralt de Maracaibo a las 6: 00 pm.

Por Ernestina García

Este martes 12 de agosto es la Gala Final del Miss Zulia 2025: Estas son las candidatas
Foto RRSS MISS ZULIA
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La gran gala final del Zulia 2025 se llevará a cabo este martes 12 de agosto en el Teatro Baralt de Maracaibo.

En esta noche especial, doce talentosas y hermosas mujeres de la región competirán por la codiciada corona, que las convertirá en la representante del Zulia en la competencia nacional del Miss Venezuela.

La ceremonia dará inicio a partir de las 6 de la tarde, prometiendo una velada llena de brillo, talento y el glamour característico de la belleza criolla. Sin duda, será una noche para disfrutar y apoyar a las aspirantes que buscan dejar en alto el nombre del Zulia en el escenario nacional.

Estas son las 10 candidatas:

Nahireth Duque
Olianny Iriarte
Fernanda Villasmil.
Fabiana Coello
Victoria Barreno.
Bélgica Iriarte.
Valeria Di Martino.
Cynthia Gutiérrez.
María Gabriela García.
Eloiza Martínez.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo despechadaaa

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Real Madrid rechaza propuesta de disputar el Villarreal–Barcelona en Miami

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Un muerto en incendios forestales que azotan España

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

La plaza de La República despertando el día

La plaza de La República despertando el día

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

Tomás Rincón renovará contrato con Santos FC

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

La Procuraduría General de Colombia apela la condena contra Álvaro Uribe

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

Shohei Ohtani y su agente enfrentan demanda por presunta interferencia en proyecto inmobiliario en Hawái

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a

A 76 años de su nacimiento, el Zulia recuerda a "El Negrito Fullero" Daniel Alvarado

Un negrito caliente : El

Un negrito caliente : El "refrigerio" de los maracuchos a 40° de temperatura

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Salvador Pérez se fue para la calle y empata récord en jonrones de Magglio Ordoñez

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Ola de calor azota partes de Europa y aumenta el riesgo de incendios en Francia

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Reportan intensos ataques en Gaza, con 18 muertos más

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

Fentanilo contaminado provoca muertes masivas en este país sudamericano

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

El señor Jorge necesita con urgencias la ampolla Labetalol de 100 mg

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Una madre y sus tres hijos venezolanos fallecieron en un incendio en Chile

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

El IVSS anunció la fecha de pago de la pensión

Regresa el esplendor de Villa Carmen: Gian Carlo Di Martino

Regresa el esplendor de Villa Carmen: Gian Carlo Di Martino

Noticias Relacionadas

Al Dia

Industria cementera traza nuevas estrategias para abastecimiento nacional y exportación

Durante la transmisión de su programa Con Maduro +, el presidente Maduro indicó que este sector ya estará comenzando a exportar "de manera impresionante"
Farándula

Ana del Castillo despechadaaa

Ana del Castillo reapareció en Instagram con una sola publicación y un mensaje que no necesita traducción: está cerrando ciclos,…
Al Dia

Blues, en el BCV y La M, este jueves y viernes

Nueva edición de "El Viaje Transatlántico", en el auditorio "Gastón Parra Luzardo", Torre Sur del Banco Central de Venezuela, en el casco central de Maracaibo…¡entrada libre!
Farándula

Paulina Rubio reapareció cantando “La Bikina”

La artista no se presentó a la audiencia, ya que se encontraba de vacaciones en las Islas Griegas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025