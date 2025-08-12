La gran gala final del Zulia 2025 se llevará a cabo este martes 12 de agosto en el Teatro Baralt de Maracaibo.

En esta noche especial, doce talentosas y hermosas mujeres de la región competirán por la codiciada corona, que las convertirá en la representante del Zulia en la competencia nacional del Miss Venezuela.

La ceremonia dará inicio a partir de las 6 de la tarde, prometiendo una velada llena de brillo, talento y el glamour característico de la belleza criolla. Sin duda, será una noche para disfrutar y apoyar a las aspirantes que buscan dejar en alto el nombre del Zulia en el escenario nacional.

Estas son las 10 candidatas:

Nahireth Duque

Olianny Iriarte

Fernanda Villasmil.

Fabiana Coello

Victoria Barreno.

Bélgica Iriarte.

Valeria Di Martino.

Cynthia Gutiérrez.

María Gabriela García.

Eloiza Martínez.

Noticia al Día