La gran gala final del Zulia 2025 se llevará a cabo este martes 12 de agosto en el Teatro Baralt de Maracaibo.
En esta noche especial, doce talentosas y hermosas mujeres de la región competirán por la codiciada corona, que las convertirá en la representante del Zulia en la competencia nacional del Miss Venezuela.
La ceremonia dará inicio a partir de las 6 de la tarde, prometiendo una velada llena de brillo, talento y el glamour característico de la belleza criolla. Sin duda, será una noche para disfrutar y apoyar a las aspirantes que buscan dejar en alto el nombre del Zulia en el escenario nacional.
Estas son las 10 candidatas:
