Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30 de agosto, las miradas de la realeza europea y la alta sociedad internacional convergen en un solo punto: la Catedral de San Florín, en Vaduz por la boda de Leopoldo Maduro Vollmer y la princesa María Carolina.

A las 11:00 am (5:00 am, hora de Venezuela), entre muros neogóticos que custodian la cripta de la familia real, un venezolano unirá su destino al de una de las casas reales más acaudaladas del continente europeo.

Entre los invitados se encontraban destacadas figuras de la realeza europea y del ámbito político del principado. La Princesa Margarita de Luxemburgo; Victoria Hohenlohe, duquesa de Medinaceli; y el Príncipe Nikolaus de Liechtenstein, fueron algunos de los presentes. Además, la primera ministra, Brigitte Haas, y el presidente del Parlamento estatal, Manfred Kaufmann también asistieron a la boda.

Alrededor de las 11 de la mañana, el empresario venezolano subió las escaleras acompañadas por su familia y algunos miembros de la Casa Real de Liechtenstein. Minutos más tarde, María Carolina ingresó a la catedral del brazo de su padre, el Príncipe heredero Alois. La ceremonia fue oficiada por el obispo Benno Elba y, tras la boda, los recién casados se dirigieron al Castillo de Vaduz para la recepción.

La Princesa María Carolina (28 años) es la hija mayor del Príncipe Alois y Sofía de Baviera. Aunque nunca podrá acceder al trono debido a la Ley Sálica vigente en el principado, ha sabido mantener una vida discreta y centrada en sus intereses profesionales en el sector textil, tras formarse en Londres, París y Nueva York.

En tanto, su marido, Leopoldo Maduro Vollmer (33 años) es el hijo mayor de Francisco y Sofía Maduro Vollmer. Comenzó sus estudios en el colegio San Ignacio de Loyola de la capital venezolana y luego siguió su formación en Harrow School en Inglaterra. Es empresario y tiene una carrera en banca de inversión y gestión de inversiones.

Noticia al Día/ABC @abc_diario