Martes 14 de octubre de 2025
Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamás al mencionar a Messi: Espera emocionada el reencuentro con sus nietos liberados

Ariel y David Cunio recuperaron la libertad el último lunes como parte del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista. “Unas ganas de abrazarlos tengo“, dijo la abuela.

Por Ernestina García

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamás al mencionar a Messi: Espera emocionada el reencuentro con sus nietos liberados
La familia Cunio, de origen argentino y residente en Israel desde los años 80, atravesó uno de los episodios más dramáticos tras el ataque de Hamas al kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023. En el brutal ataque, ocho miembros de la familia fueron secuestrados y, con la liberación de los hermanos Cunio, se cierra el terrible ciclo de secuestros de esta rama familiar.

El secuestro ocurrió en la madrugada del ataque, cuando Silvia Cunio, madre de los hermanos, había reunido a 20 familiares en su casa. Las alarmas sonaron a las 6:30 y, poco después, los mensajes de alerta comenzaron a circular: “Están disparando contra la casa”, “están adentro”, “están rompiendo la puerta”. Silvia y su esposo resistieron durante siete horas en una habitación-refugio, mientras afuera los atacantes intentaban entrar y otras viviendas del kibutz eran incendiadas o destruidas.

La liberación de Ariel y David se produjo como parte del último grupo de 13 rehenes vivos entregados por Hamas. Con su regreso, el grupo armado ya no retendría secuestrados con vida en Gaza, aunque aún quedan cuerpos de víctimas por recuperar.

Esther, de 93 años, relató en una conversación organizada por la ONG Fuente Latina cómo se imagina ese reencuentro que ahora, finalmente, está por llegar. “¿Qué les vas a decir a David y a Ariel cuando los veas?”, le preguntaron. Su respuesta fue inmediata: “Que los adoro, ¿qué le voy a decir? Otra palabra no puedo decir. Los adoro y los extrañaba”.

La abuela, que siempre destacó el cariño y la dedicación de sus nietos, recordó cómo la cuidaban y se ocupaban de ella en los pequeños detalles cotidianos, desde hacerle las compras hasta arreglarle la casa. “Tengo cuatro nietos de oro y dos hijos. En mi vida pensé que me iban a cuidar tan bien”, expresó, emocionada.

La historia

La historia de Esther durante el ataque es digna de una película. La mañana del 7 de octubre de 2023, dos terroristas de Hamas irrumpieron en su casa y le ordenaron que los acompañara.

Ante la dificultad para comunicarse en hebreo o inglés, Esther respondió: “Le dije que yo hablo en argentino, en castellano”. El terrorista, sorprendido, preguntó qué era Argentina. Entonces, la abuela recurrió a una referencia futbolística: “¿Vos mirás fútbol? Yo soy de donde es Messi”.

Al escuchar el nombre del astro argentino, la actitud del atacante cambió por completo. “¡¿Messi!? A mí me gusta Messi…”, respondió el terrorista, quien incluso posó con ella para una foto. Así, la mención de Lionel Messi salvó a Esther de ser llevada a Gaza como rehén, aunque sus nietos no corrieron la misma suerte.

Ahora, tras la liberación, la familia se concentra en la recuperación de Ariel y David. “Sabemos que están bien los chicos, despacito, recuperándose, haciéndose todos los análisis que se tengan que hacer y esperando la vuelta”, explicó.

Noticia al Día/Infobae

