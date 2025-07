Estiman más de siete mil personas en ‘Marcha para Jesús’ de Maracaibo: Esta será la ruta

Como ya es tradición desde hace más de 20 años en toda Venezuela, este sábado 2 de agosto, miles de cristianos realizan la ‘Marcha para Jesús’ en las distintas regiones del país con el firme propósito de exaltar el Nombre de Jesucristo.

El estado Zulia no es la excepción, y por eso, los motores ya están listos en esta entidad para esta caminata, que por primera vez, se realiza de forma simultánea con más de 20 países de todo el mundo.

“Este año la ‘Marcha para Jesús’ tiene algo particular, y es que por primera vez, marcharemos conjuntamente con 20 países de los diferentes continentes. Algunas de las naciones son Colombia, Brasil, Bolivia, España, Inglaterra, Argentina, también hay varios países de Asia… Venezuela es punta lanza porque todos los países marcharán con el modelo venezolano”, dijo el pastor Ronald Nava, coordinador general de la ‘Marcha para Jesús’ en Maracaibo.

Con el lema ‘Jesús, las naciones te pertenecen’, la convocatoria es para las 3:00 de la tarde en las distintas regiones del país. Todos los estados de Venezuela estarán involucrados en la actividad, y en cada zona, tendrán su recorrido.

En todo el trayecto, la música que exalta a Cristo se hará sentir con gran gozo y alegría, sonando pitos, coros, lemas y fuertes consignas, proclamando a Jesús.

La invitación es a que todos vayan con franela o chemise blanca, sin logotipos de ninguna iglesia o denominación.

Motivo de la ‘Marcha para Jesús’ y quiénes pueden participar

Uno de los pilares del cristiano es anunciar el Evangelio de Salvación al mundo, y el pilar de este mensaje evangelístico es anunciar que en Jesucristo hay salvación, tal como dice el pasaje bíblico de Juan 3:16, cuando Jesús dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”. Por eso, el motivo de la marcha es cumplir con evangelizar, proclamando a Cristo.

“El objetivo es exaltar a Cristo, es una expresión de fe”, expuso el pastor Nava, quien enfatizó que esta marcha no pertenece a ninguna denominación o iglesia en particular, tampoco hay límites para una religión en particular, solo es para todo aquel que crea en Jesús como Salvador, Único Rey y Señor.

“Queremos acotar que no es una actividad de ninguna denominación religiosa, puede marchar todo aquel que cree que Jesús es el Señor. La invitación está abierta a todo aquel que quiera manifestar a Jesús”, manifestó, recalcando que el evento no tiene ningún tinte político.

‘Marcha para Jesús’ en Maracaibo

El pastor Ronald Nava informó que en Maracaibo, la ‘Marcha para Jesús’ tendrá asistentes de todas sus 18 parroquias. Estimó la participación de más de siete mil personas.

En esta capital zuliana, el punto de partida será el Mercado Periférico La Limpia. A las 3:00 de la tarde se arrancará, pasando por la sede del 911 y se cruzará a la derecha por Los Olivos para seguir por el Colegio Caracciolo Parra Pérez, pasar por el Distribuidor Humberto Fernández Morán, y finalmente, llegar a la Concha Acústica del Parque Ana María Campos, donde habrá una gran tarima para encender la fiesta de celebración a Jesús con agrupaciones de música en vivo, más de 150 danzarinas y danzarines en gran opening, teatro y la predicación del Evangelio con el pastor Diego Oberto.

La marcha será simultánea con todos los municipios. Por primera vez, la realizarán en Isla de Toas y en San Carlos del Zulia.

Consejos para la marcha

Se aconseja a los asistentes ir con ropa y calzado cómodos. Llevar franela blanca, sin logos de alguna iglesia u organización, sino solo de Jesucristo.

Entre las recomendación también está llevar hidratación, sombrillas, gorra, usar protector solar y estar muy pendientes de los niños (si los lleva).

Nota de prensa