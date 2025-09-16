Martes 16 de septiembre de 2025
“Estos asesinatos ilegales nos están poniendo en riesgo”: Senador Adam Schiff ante nueva acción de Trump bombardeando otra lancha

Schiff continuó alegando, que “no quiero vernos involucrados en una guerra con Venezuela porque el presidente está volando a voluntad barcos en el mar.

Por Ernestina García

El lunes 15 de septiembre el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó otro video en el que atacan a una supuesta narcolancha, al parecer procedente de Venezuela. Este nuevo material audiovisual trajo también críticas hacia el mandatario norteamericano, quien ha actuado de manera irregular ante estas acciones.

Lee tambièn: EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

El senador demócrata Adam Schiff, quien encabezó el juicio político a Trump en su primer mandato, apuntó sobre el suceso, que “así que probablemente vieron que el presidente destruyó otro barco sobre el agua, nuevamente alegando que estos eran narcoterroristas y que de alguna manera él es la autoridad para hacer esto. No la tiene”.

A ello agregó que actualmente se encuentra redactando una resolución de poderes de guerra “para detener estos asesinatos extrajudiciales, pero también para reafirmar el poder del Congreso. Está en nuestro poder declarar la guerra, autorizar el uso de la fuerza o rehusarse a ello, y estos asesinatos ilegales nos están poniendo en riesgo porque significa que ahora otros países son los que decidirán si volar un buque estadounidense en aguas internacionales y afirmar que estaba involucrado en tráfico de drogas. Pueden imaginar cual sería nuestro nivel de respuesta”.

Schiff continuó alegando, que “no quiero vernos involucrados en una guerra con Venezuela porque el presidente está volando a voluntad barcos en el mar. Espero tener apoyo bipartidista en el Senado”.

El dirigente político dijo que han visto “al menos un senador republicano hablar públicamente en contra de estas acciones ilegales pero necesitamos detener esto”.

En relación al tema del narcotráfico apuntó, que personalmente ha procesado traficantes de drogas por muchos años, pero que “existe un camino difícil para combatir esto y no es llevando a cabo una decisión arrogante y decir ‘voy a volar gente’”.

Noticia al Día/La iguana TV

Temas:

