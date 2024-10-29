Estos son los artistas que estarán presente en el encendido de Bella Vista

El tradicional encendido de las luces de Bella Vista desde la Plaza el Ángel que da la bienvenida a la navidad en la capital zuliana contará con la presencia de destacados artistas y shows de animación y baile para toda la familia.

La gobernación del Zulia informó que en la tarima principal del encendido, la cual estará ubicada en la Plaza El Ángel, contará con la presentación de artistas de la talla de Danelo Badell, Ronald Borjas, Mermelada Bunch, Gaiteros de Pillopo, La Aguirreña, Gaiteros del Pozón, y el Gran Caribe de Neuman Medina.

También estarán animando el evento Somos Pequis y Camerino Company, quienes llevaran la magia de la navidad a los más pequeños de la casa.

En esta nueva oportunidad, el encendido de la 58 edición de la Feria Internacional de la Chinita contaría con 8 rutas de transporte gratuito para que los maracaiberos puedan disfrutar de la ocación, las cuales estarán ubicadas en La Curva de Molina, Cuatricentenario, Altos del Sol Amado, Centro comercial Galerías Mall, Kilómetro 4, La Matancera, Mercado Corito y San Jacinto.

