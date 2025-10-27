Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

En las redes sociales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) fue publicado el costo oficial para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados, este último, es entregado de manera exprés en 48 horas.

En detalle, el organismo de identificación venezolano recordó toda la información necesaria para que los usuarios decidan por alguna de estas opciones para tramitar su documento.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, la diferencia de precios entre estos pasaportes son las siguientes:

Pasaporte ordinario

Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 108 dólares

Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 162 dólares.

Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 216 dólares.

Pasaporte Habilitado

Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 290 dólares

Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 310 dólares.

Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 350 dólares.



El Saime detalló que el procedimiento para solicitar el documento es el siguiente:

Pasaporte ordinario

Este pasaporte se puede solicitar en cualquiera de las sedes regionales del Saime

La solicitud del documento de viaje debe realizarse a través de la página web www.saime.gob.ve

Tiene un tiempo de espera de 8 a 15 días hábiles y su costo depende de la edad del solicitante.

Pasaporte habilitado

Para solicitar este documento de viaje, debe hacerlo a través del portal web del Saime.

Solo se puede tramitar en la oficina Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas

Tiene un tiempo de entrega de 48 horas y su costo depende de la edad del solicitante

