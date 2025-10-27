Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

El Saime detalló a través de sus redes sociales todo el proceso para la solicitud y emisión del pasaporte en sus dos modalidades, ordinario y habilitado. Los usuarios podrán elegir por cuál de las dos opciones irse

Por Candy Valbuena

Foto: Candy Valbuena/NAD
En las redes sociales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) fue publicado el costo oficial para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados, este último, es entregado de manera exprés en 48 horas.

En detalle, el organismo de identificación venezolano recordó toda la información necesaria para que los usuarios decidan por alguna de estas opciones para tramitar su documento.

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, la diferencia de precios entre estos pasaportes son las siguientes:

Pasaporte ordinario

  • Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 108 dólares
  • Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 162 dólares.
  • Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 216 dólares.

Pasaporte Habilitado

  • Para menores de entre 3 meses y 2 años y 11 meses de edad, tiene un costo de 290 dólares
  • Desde los 3 hasta los 17 años con once meses de edad tiene un costo de 310 dólares.
  • Mayores de edad, a partir de los 18 años cuesta 350 dólares.


El Saime detalló que el procedimiento para solicitar el documento es el siguiente:

Pasaporte ordinario

  • Este pasaporte se puede solicitar en cualquiera de las sedes regionales del Saime
  • La solicitud del documento de viaje debe realizarse a través de la página web www.saime.gob.ve
  • Tiene un tiempo de espera de 8 a 15 días hábiles y su costo depende de la edad del solicitante.

Pasaporte habilitado

  • Para solicitar este documento de viaje, debe hacerlo a través del portal web del Saime.
  • Solo se puede tramitar en la oficina Simón Bolívar, ubicada en la ciudad de Caracas
  • Tiene un tiempo de entrega de 48 horas y su costo depende de la edad del solicitante

Lee también: Saime recuerda a sus usuarios los costos para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados 

Noticia al Día

Temas:

Al Dia

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Con presencia en todas las regiones de Venezuela y miles de usuarios activos, Rapikom se consolida como una solución financiera innovadora y accesible, adaptada a las necesidades del mercado local.

Al Dia

La NBA arranca con un número récord de jugadores internacionales

Otro de los datos que más ha llamado la atención es la presencia de 71 jugadores europeos, la cual es hasta ahora la cifra más alta que se ha alcanzado.

Al Dia

Falleció Rafael Cepeda, legendario lanzador aguilucho clave en el título de 1984

Cepeda hizo su debut en la liga a finales de los años 70 con Águilas del Zulia; sin embargo, tuvo un breve paso por Leones del Caracas en la temporada 1981-82. Su regreso al equipo zuliano fue fundamental para lograr el primer campeonato de la franquicia en la campaña 1983-84. Durante esa memorable temporada, Cepeda brilló al ganar cuatro partidos en la ronda eliminatoria, registrando una efectividad de 4.11 en 16 juegos
Al Dia

Choque de carros dejó dos heridos en Ciudad del Sol, San Francisco

Las identidades de los afectados aún se desconocen. Ambos sufrieron fuertes lesiones, sin embargo, uno de ellos intentó huir del sitio, pero fue alcanzado por algunos familiares del otro hombre afectado.

