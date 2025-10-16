Estos son los duelos programados para hoy en la LVBP

La campaña 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional inició este miércoles 15 de octubre con el duelo entre Tigres de Aragua y Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto (los bengalíes se llevaron la victoria 8-3).

Por su parte, el resto de equipos harán su primera presentación en la pelota venezolana (que se disputa en honor a David Concepción) este jueves 16 de octubre.

Leones del Caracas – Bravos de Margarita (estadio Nueva Esparta). Transmisión de Televen.

Cardenales de Lara – Tigres de Aragua (estadio José Pérez Colmenares). Transmisión de 1Baseball.

Caribes de Anzoátegui – Navegantes del Magallanes (estadio José Bernardo Pérez). Transmisión de ByM Sports.

Tiburones de La Guaira – Águilas del Zulia (estadio Luis Aparicio "El Grande). Trasmisión de Canal I.

Los equipos intentarán dar todo para complacer a los fanáticos y lograr que sea una zafra exitosa en el beisbol venezolano.

¡JORNADA COMPLETA EN LA @LVBP_Oficial!



Los juegos del día en la pelota venezolana, con todos los equipos en acción. #LVBP | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/LZLI4IPMHg — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) October 16, 2025

