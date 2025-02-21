Miércoles 28 de mayo de 2025
Al Dia

Estos son los ganadores de Premios Lo Nuestro 2025: Shakira se convirtió en la máxima galardonada con seis estatuillas

La cantante colombiana Shakira se convirtió en la gran ganadora de la edición 37 de Premio Lo Nuestro que se…

Por A Vargas

Estos son los ganadores de Premios Lo Nuestro 2025: Shakira se convirtió en la máxima galardonada con seis estatuillas
El escenarario de Premio Lo Nuestro estuvo cargado de grandes emociones. Foto: UNIVISION
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La cantante colombiana Shakira se convirtió en la gran ganadora de la edición 37 de Premio Lo Nuestro que se celebraron la noche de este jueves desde el Kaseya Center de Miami al ganar seis galardones de los nueve a los que estaba nominada.

La barranquillera que en este momento ya inició su gira de conciertos “Las Mujeres ya no Lloran” por escenarios de Brasil, Perú y que anoche se presentaba en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, se llevó los premios a Álbum Del Año por ‘Las Mujeres ya no Lloran”, Colaboración “Crossover” Del Año por “Puntería”, Artista Pop Femenina Del Año, Álbum Del Año – Pop-Urbano, Colaboración Del Año -Pop-Urbano y Colaboración Del Año – Música Mexicana por (Entre Paréntesis) que grabó con Grupo Frontera.

A través de un video Shakira agradeció desde Barranquilla su premiación. “Muchísimas gracias por este premio, no tengo palabras suficientes para agradecer esto que significa una gran emoción para mi recibir el premio al Mejor Álbum del Año. Significa muchísimo, es un álbum que me ha costado sudor, lágrimas y muchísimas vivencias y han sido más de dos años trabajando en él, así que este reconocimiento lo aprecio demasiado”, dijo la artista con su galardón en las manos.

Shakira no asistió porque está de gira por Colombia, pero la producción transmitió un video la máxima ganadora de la noche desde el escenario de “Las mujeres ya no lloran”. Foto: RRSS

El máximo nominado de la noche Carín León obtuvo cinco de los 10 premios en los que estaba compitiendo como La Mezcla Perfecta Del Año Canción Del Año-Tropical por “Una vida pasada” que grabó con Camilo, Artista Masculino Del Año-Música Mexicana, Canción Del Año-Música Mexicana por “Primera cita” y Álbum Del Año-Música Mexicana por “BOCA CHUECA, VOL.”, el mismo con el que ganó el Latin Grammy y el Grammy americano.

Por su parte, los colombianos Karol G y Camilo lograron cuatro galardones cada uno. La “Bichota” no asistió en esta oportunidad, pero se adjudicó las estatuillas en las categoría a Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Si antes te hubiera conocido”, Artista Femenina Del Año -Urbano, Álbum Del Año por “Mañana será bonito (Bichota Season), mientras que su compatriota se llevó los galardones a La Mezcla Perfecta del Año y Canción Del Año-Tropical por ‘Una vida pasada”, Colaboración Del Año-Tropical Tropical por ‘Plis” y Álbum Del Año Tropical por “Cuatro”.

Alejandro Fernández se llevó el premio a la excelencia de esta edición, Manuel Alejandro recibió la distinción Visionario de Lo Nuestro y La India el premio A la Trayectoria.

ESTA ES LA LISTA DE GANADORES DE PREMIO LO NUESTRO 2025

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
    CARÍN LEÓN
    FEID
    FUERZA REGIDA
    GRUPO FRONTERA
    KAROL G (GANADORA)
    MALUMA
    MYKE TOWERS
    PESO PLUM
    SHAKIRA
    XAVI
  • Canción Del Año
    BUBALU – FEID & REMA
    COSAS DE LA PEDA – PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
    TU BODA – ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
    LA DIABLA – XAVI
    LA FALDA – MYKE TOWERS
    PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
    POR EL CONTRARIO – BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
    PRIMERA CITA – CARÍN LEÓN
    PUNTERÍA – SHAKIRA & CARDI B
    SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO – KAROL G (GANADORA)
  • Álbum Del Año
    BOCA CHUECA, VOL.1 – CARÍN LEÓN
    BOLERO – ÁNGELA AGUILAR
    ESQUINAS – BECKY G
    JUGANDO A QUE NO PASA NADA – GRUPO FRONTERA
    LAS MUJERES YA NO LLORAN – SHAKIRA (GANADORA)
    LLAMADA PERDIDA – PRINCE ROYCE
    LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA – MYKE TOWERS
    MUEVENSE – MARC ANTHONY
    NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA – BAD BUNNY
    PA LAS BABY’S Y BELIKEADA – FUERZA REGIDA
  • Mejor Combinación Femenina
    5 BABYS – KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
    A LAS 12 TE OLVIDÉ – HA*ASH & ELENA ROSE
    CHULO PT. 2 – BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
    CUIDADITO – BECKY G & CHIQUIS
    JACKPOT – BELINDA & KENIA OS (GANADORA)
    LA_ORIGINAL.MP3 – EMILIA & TINI
    LABIOS MORDIDOS – KALI UCHIS & KAROL G
    MI REY, MI SANTO – MARÍA JOSÉ & ANA BÁRBARA
    QUE VUELVA – KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
    TROCA – THALIA & ÁNGELA AGUILAR
  • Colaboración “Crossover” Del Año
    2 THE MOON – PITBULL, NE-YO, AFROJACK FT. DJ BUDDHA
    CHULA – GRUPO FIRME & DEMI LOVATO
    DEGENERE – MYKE TOWERS FT. BENNY BLANCO
    IT WAS ALWAYS YOU (SIEMPRE FUISTE TÚ) – CARÍN LEÓN & LEON BRIDGES
    PUNTERÍA – SHAKIRA & CARDI B (GANADORA)
    TO THE BEAT – DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, REGARD, NATTI NATASHA, SASH!
    TONIGHT (BAD BOYS: RIDE OR DIE) – BLACK EYED PEAS & EL ALFA FT. BECKY G
    VOCATION – OZUNA & DAVID GUETTA
  • La Mezcla Perfecta Del Año
    (ENTRE PARÉNTESIS) – SHAKIRA & GRUPO FRONTERA
    BLING BLING – MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
    COSAS DE LA PEDA – PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
    EL CABALLITO – FARIANA & ORO SOLIDO
    FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA – RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
    LA TÓXICA – ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
    LA VIDA ES UNA FIESTA – SERGIO GEORGE & WISIN
    PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
    POR EL CONTRARIO – BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
    UNA VIDA PASADA – CAMILO & CARÍN LEÓN (GANADOR)
  • Tour Del Año
    CERRANDO CICLOS TOUR – AVENTURA (GANADOR)
    FERXXOCALIPSIS TOUR 2024 – FEID
    LUIS MIGUEL TOUR 2023-24 – LUIS MIGUEL
    MAÑANA SERÁ BONITO TOUR – KAROL G
    MOST WANTED TOUR – BAD BUNNY
  • CATEGORIAS REGIONAL MEXICANA
    Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
    ALEJANDRO FERNÁNDEZ
    CARÍN LEÓN (GANADOR)
    CHRISTIAN NODAL
    GABITO BALLESTEROS
    JUNIOR H
    LEONARDO AGUILAR
    PEPE AGUILAR
    PESO PLUMA
    XAVI
    ÓSCAR MAYDON
  • Artista Femenina Del Año – Música Mexicana
    AIDA CUEVAS
    ANA BÁRBARA
    ÁNGELA AGUILAR
    CAMILA FERNÁNDEZ
    CHIQUIS
    KARINA SOFIA
    LILA DOWNS
    LUPITA INFANTE
    MAJO AGUILAR (GANADORA)
    YURIDIA
  • Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana
    BANDA LOS RECODITOS
    FUERZA REGIDA
    GRUPO FIRME
    GRUPO FRONTERA (GANADORA)
    INTOCABLE
    LOS ÁNGELES AZULES
  • Artista Revelación – Música Mexicana
    CALLE 24
    CHINO PACAS
    CODICIADO
    EL PADRINITO TOYS
    GABITO BALLESTEROS
    NETON VEGA
    ÓSCAR MAYDON
    TITO DOUBLE P
    VICTOR MENDIVIL
    XAVI (GANADOR)
  • Canción Del Año – Música Mexicana
    BUSCÁNDOLE A LA SUERTE – JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
    DE LUNES A LUNES – GRUPO FRONTERA & MANUEL TURIZO
    LA BODA – ÓSCAR MAYDON & FUERZA REGIDA
    LA DIABLA – XAVI
    LA INTENCIÓN – CHRISTIAN NODAL & PESO PLUMA
    OBSESIÓN – INTOCABLE
    PERDONARTE ¿PARA QUÉ? – LOS ÁNGELES AZULES & EMILIA
    POR EL CONTRARIO – BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR
    PRIMERA CITA – CARÍN LEÓN (GANADOR)
    VAS A QUERER VOLVER – BANDA LOS RECODITOS
  • Colaboración Del Año – Música Mexicana
    (ENTRE PARÉNTESIS) – SHAKIRA & GRUPO FRONTERA (GANADORES)
    ALUCIN – EUGENIO ESQUIVEL, GRUPO MARCA REGISTRADA & SEBASTIAN ESQUIVEL
    BANDIDO DE AMORES – LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
    BLING BLING – MALUMA, OCTAVIO CUADRAS & GRUPO MARCA REGISTRADA
    DOS DÍAS – TITO DOUBLE P & PESO PLUMA
    EL HUMO DE MI GALLO – BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
    LA CUMBIA TRISTE – LOS ÁNGELES AZULES & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
    MERCEDES – BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
    NATANAEL CANO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 59 – BIZARRAP & NATANAEL CANO
    SI NO QUIERES NO – LUIS R CONRIQUEZ & NETON VEGA
  • Canción Banda Del Año
    BANDIDA – LA ADICTIVA, GRUPO MARCA REGISTRADA & MONTANA
    BANDIDO DE AMORES – LEONARDO AGUILAR & PEPE AGUILAR
    EL HUMO DE MI GALLO – BANDA LOS SEBASTIANES DE SAÚL PLATA & EDGARDO NUÑEZ
    TU PERFUME – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
    VAS A QUERER VOLVER – BANDA LOS RECODITOS (GANADORES)
  • Canción Mariachi/Ranchera Del Año
    CUÉNTAME – MAJO AGUILAR & ALEX FERNÁNDEZ
    LA TÓXICA – ALEJANDRO FERNÁNDEZ & ANITTA
    LAMENTABLEMENTE – PEPE AGUILAR & CARÍN LEÓN
    MI ETERNO AMOR SECRETO – YURIDIA & EDEN MUÑOZ
    NECESITO UN SEGUNDO – CHAYANNE
    POR EL CONTRARIO – BECKY G, ÁNGELA AGUILAR & LEONARDO AGUILAR (GANADORES)
  • Canción Norteña Del Año
    ¿QUIÉN TE CREES PARA OLVIDARME? – ADRIEL FAVELA & DUELO
    BUSCÁNDOLE A LA SUERTE – JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA (GANADOR)
    MI CASTIGO – INTOCABLE
    NETA QUE NO – LA FIERA DE OJINAGA
    PERRO AMOR – LA MAQUINARIA NORTEÑA
  • Fusión Música Mexicana Del Año
    FIRST LOVE – OSCAR ORTIZ & EDGARDO NUÑEZ
    LA DIABLA – XAVI (GANADOR)
    MEJORES JORDANS – VICTOR MENDIVIL & ÓSCAR MAYDON
    MERCEDES – BECKY G FT. ÓSCAR MAYDON
    YA PEDO QUIÉN SABE – GRUPO FRONTERA & CHRISTIAN NODAL
  • Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
    EXCESO – SEBASTIAN ESQUIVEL, BLESSD & EUGENIO ESQUIVEL
    FRESA CON CREMA – LALO CRUZ
    GABACHAS – CODICIADO, JOAQUIN MEDINA & SHEENO
    HARLEY QUINN – FUERZA REGIDA & MARSHMELLO (GANADORES)
    TEKA – PESO PLUMA & DJ SNAKE
  • Álbum Del Año – Música Mexicana
    AQUÍ HAY PARA LLEVAR – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENÉ CAMACHO
    BOCA CHUECA, VOL.1 – CARÍN LEÓN (GANADOR)
    ESQUINAS – BECKY G
    JUGANDO A QUE NO PASA NADA – GRUPO FRONTERA
    MODUS OPERANDI – INTOCABLE
    PA LAS BABY’S Y BELIKEADA – FUERZA REGIDA
    PRESENTE – JULIÓN ÁLVAREZ Y SU NORTEÑO BANDA
    RAÍZ NUNCA ME FUI – LILA DOWNS, NIÑA PASTORI & SOLEDAD
    SOY COMO QUIERO SER – LEONARDO AGUILAR
    TE LLEVO EN LA SANGRE – ALEJANDRO FERNÁNDEZ

CATEGORÍAS URBANAS

  • Artista Masculino Del Año – Urbano
    BAD BUNNY
    CHENCHO CORLEONE
    DON OMAR
    ELADIO CARRIÓN
    FEID (GANADOR)
    MYKE TOWERS
    OZUNA
    RAUW ALEJANDRO
    WISIN
    YANDEL
  • Artista Femenina Del Año – Urbano
    ANITTA
    BAD GYAL
    BELLAKATH
    FARIANA
    GREEICY
    KAROL G (GANADORA)
    MARIA BECERRA
    NATTI NATASHA
    NICKI NICOLE
    YOUNG MIKO
  • Canción Del Año – Urbano
    BACCARAT – OZUNA
    BELLAKEO – PESO PLUMA & ANITTA (GANADORES)
    CARBON VRMOR – FARRUKO & SHARO TOWERS
    CHULO PT. 2 – BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO
    GATA ONLY – FLOYYMENOR & CRIS MJ
    LA FALDA – MYKE TOWERS
    LA NENA – LYANNO & RAUW ALEJANDRO
    OHNANA – KAPO
    SANDUNGA – DON OMAR, WISIN & YANDEL
    UN PREVIEW – BAD BUNNY
  • Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano
    GATA G – RYAN CASTRO
    MONACO – BAD BUNNY (GANADOR)
    SI SI SI SI – THE ACADEMY: SEGUNDA MISIÓN, JUSTIN QUILES, SECH, LENNY TAVÁREZ, DALEX,
    DÍMELO FLOW FT. ELADIO CARRIÓN, BRYANT MYERS & DEI V
    TACOS GUCCI – ANUEL AA
    TRANKY FUNKY – TRUENO
    WIGGY – YOUNG MIKO
  • Colaboración Del Año – Urbano
    5 BABYS – KIM LOAIZA, FARIANA, PTAZETA, BELLAKATH & YAMI SAFDIE
    ALEGRÍA – TIAGO PZK, ANITTA & EMILIA
    BIEN LOCO – WISIN & MORA
    BORRACHO Y LOCO – YANDEL & MYKE TOWERS
    MÍRAME – BLESSD & OVY ON THE DRUMS
    OTRA VIBRA – LUAR LA L & OZUNA
    PARA SIEMPRE – ZION & LENNOX & ANUEL AA
    PERRO NEGRO – BAD BUNNY & FEID (GANADOR)
    POLVO DE TU VIDA – J BALVIN & CHENCHO CORLEONE
    SANDUNGA – DON OMAR, WISIN & YANDEL
  • Mejor Canción Dembow
    CHE CHE – CHIMBALA
    DÉJENME RULAY – ROCHY RD & DONATY
    DORA – FARIANA & EL ALFA
    ESTE – EL ALFA & NFASIS
    HAY LUPITA – LOMIIEL (GANADOR)
  • Álbum Del Año – Urbano
    ATT. – YOUNG MIKO
    CVRBON VRMOR [C_DE:G_D.O.N.] – FARRUKO
    FERXXOCALIPSIS – FEID
    LA JOIA – BAD GYAL
    LVEU: VIVE LA TUYA…NO LA MIA – MYKE TOWERS
    MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) – KAROL G (GANADORA)
    MR. W (DELUXE) – WISIN
    NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA – BAD BUNNY
    PORQUE PUEDO – ELADIO CARRIÓN
    RAYO – J BALVIN

CATEGORÍAS POP

  • Artista Pop Masculino Del Año
    CARLOS RIVERA (GANADOR)
    DANNY OCEAN
    LUIS FONSI
    MALUMA
    MANUEL MEDRANO
    PEDRO CAPÓ
  • Artista Pop Femenina Del Año
    BELINDA
    ELENA ROSE
    EMILIA
    KALI UCHIS
    KANY GARCÍA
    LAURA PAUSINI
    SHAKIRA (GANADORA)
    THALIA
  • Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock
    CAMILA
    DARUMAS
    HA*ASH (GANADORA)
    RAWAYANA
    REIK
    THE WARNING
  • Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano
    CA7RIEL & PACO AMOROSO
    CLARENT
    DND | DO NOT DISTURB
    FLOYYMENOR
    IZAAK
    KAPO (GANADOR)
    LUAR LA L
    MAISAK
    TIMØ
    VENESTI
  • Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano
    BELLAKATH
    DARUMAS
    DAYMÉ AROCENA
    ELA TAUBERT (GANADORA)
    IREPELUSA
    JUDELINE
    LETÓN PÉ
    MARI
    PAOLA GUANCHE
    YAMI SAFDIE
  • Canción Del Año – Pop
    ¿CÓMO PASÓ? – ELA TAUBERT (GANADORA)
    ABRIL – REIK
    FRÍA – ENRIQUE IGLESIAS & YOTUEL
    LA_ORIGINAL.MP3 – EMILIA & TINI
    LOS DOMINGOS – SEBASTIÁN YATRA
    MEJOR QUE AYER – DIEGO TORRES
    SANTA MARTA – LUIS FONSI & CARLOS VIVES
    VERANO EN NY – MANUEL MEDRANO
  • Canción Del Año – Pop/Balada
    CORAZÓN EN COMA – CAMILA & EDEN MUÑOZ
    FUEGO DE NOCHE, NIEVE DE DÍA – RICKY MARTIN & CHRISTIAN NODAL
    LO QUE NOS FALTÓ DECIR – JESSE & JOY (GANADORA)
    NO SÉ QUIEN SOY – OLGA TAÑÓN & LENIER
    PARA TI – CARLOS RIVERA
    QUE VUELVA – KANY GARCÍA & CARLA MORRISON
    ROMA – LUIS FONSI & LAURA PAUSINI
    SOMOS NOVIOS – ÁNGELA AGUILAR FT. TRIO LOS PANCHOS
  • Mejor Canción Latin Fusion Pop
    BRUJERIA! – JUDELINE
    LA QUE PUEDE, PUEDE – CA7RIEL & PACO AMOROSO
    LEJOS DE TI – THE MARÍAS
    SIENTO QUE MEREZCO MÁS – LATIN MAFIA (GANADORA)
    VENEKA – RAWAYANA & AKAPELLAH
  • Mejor Canción de Música Cristiana
    BONITA – DADDY YANKEE (GANADOR)
    CONECTATE CONMIGO – GOCHO, REDIMI2 & WISIN
    HERMOSO MOMENTO – REMIX – FARRUKO & KAIRO WORSHIP
    LIBRE – ALEX CAMPOS & TAUREN WELLS
    MAMBO 23 – JUAN LUIS GUERRA 4.40
    PRIMERO NOS AMÓ – MATTHEW HOTTON & MARCOS WITT
  • Álbum Del Año – Pop-Urbano
    MP3 – EMILIA
    EL VIAJE – LUIS FONSI
    FUNK GENERATION – ANITTA
    GARCÍA – KANY GARCÍA
    HOTEL CARACAS – MAU Y RICKY
    LAS MUJERES YA NO LLORAN – SHAKIRA (GANADORA)
    NASTY SINGLES – NATTI NATASHA
    PANORAMA – REIK
    REFLEXA – DANNY OCEAN
    TRACKHOUSE – PITBULL
  • Colaboración Del Año – Pop-Urbano
    BUBALU – FEID & REMA
    CALOR – NICKY JAM & BEÉLE
    EXTRAÑÁNDOTE – ZHAMIRA ZAMBRANO & JAY WHEELER
    LA MISIÓN – PISO 21 & WISIN
    OA – ANUEL AA, QUEVEDO, MALUMA FT. MAMBO KINGZ & DJ LUIAN
    PUNTERÍA – SHAKIRA & CARDI B (GANADORAS)
  • Canción Del Año – Pop-Urbano
    AMOR – DANNY OCEAN
    EL YATE – LENNY TAVÁREZ
    FANÁTICA DEL REGGAETÓN – VENESTI
    FUNK RAVE – ANITTA
    LOVEO – DADDY YANKEE
    OJOS. LABIOS. CARA – MANUEL TURIZO
    PASADO MAÑANA – MAU Y RICKY
    TOMMY & PAMELA – PESO PLUMA & KENIA OS (GANADORA)
    TOUCHING THE SKY – RAUW ALEJANDRO
    YA NO TE EXTRAÑO – NATTI NATASHA
  • Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
    COMO LA FLOR – PLAY-N-SKILLZ, NATTI NATASHA & DEORRO
    FREAK 54 (FREAK OUT) – PITBULL & NILE RODGERS
    TE VA A DOLER – DEORRO REMIX – THALIA & DEORRO
    TOUCHING THE SKY – RAUW ALEJANDRO (GANADOR)
    VOCATION – OZUNA & DAVID GUETTA
  • Mejor “EuroSong” – Pop-Urbano
    4TO 23 – AITANA
    CHULO PT.2 – BAD GYAL, TOKISCHA & YOUNG MIKO (GANADORA)
    COLUMBIA – QUEVEDO
    LA REINA – LOLA INDIGO
    MADRID CITY – ANA MENA

CATEGORÍAS TROPICAL

Artista Del Año – Tropical
CARLOS VIVES (GANADOR)
GENTE DE ZONA
JERRY RIVERA
JUAN LUIS GUERRA 4.40
LA INDIA
LUIS FIGUEROA
MARC ANTHONY
OLGA TAÑÓN
PRINCE ROYCE
SILVESTRE DANGOND

  • Canción Del Año – Tropical
    ALE ALE – MARC ANTHONY
    BANDIDO – LUIS FIGUEROA
    LA CAPI – MYKE TOWERS
    MAMBO 23 – JUAN LUIS GUERRA 4.40
    NO LE CUENTES – JERRY RIVERA
    OTRA NOCHE MÁS – VÍCTOR MANUELLE FT. FRANKIE RUIZ
    QUIÉREME MENOS – NATTI NATASHA
    SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO – KAROL G
    UNA VIDA BUENA – KANY GARCÍA
    UNA VIDA PASADA – CAMILO & CARÍN LEÓN (GANADORES)
  • Colaboración Del Año – Tropical
    CELIA – GENTE DE ZONA & CELIA CRUZ
    COSAS DE LA PEDA – PRINCE ROYCE FT. GABITO BALLESTEROS
    EL CABALLITO – FARIANA & ORO SOLIDO
    FUERA FUERA – LA INDIA & JACOB FOREVER
    LA VIDA ES UNA FIESTA – SERGIO GEORGE & WISIN
    NO ES NORMAL – VENESTI, NACHO & MAFFIO
    PLIS – CAMILO & EVALUNA MONTANER (GANADORES)
    SALSA DE AHORA – MOTIFF, JONATHAN MOLY, LUIS FIGUEROA FT. JIMMY RODRIGUEZ, RONALD
    BORJAS & NESTY
    TÚ O YO – SILVESTRE DANGOND & CARLOS VIVES
    VAMOS A SER FELIZ – OLGA TAÑÓN & CHRISTIAN ALICEA
  • Álbum Del Año – Tropical
    ASÍ YO SOY – OLGA TAÑÓN
    COEXISTENCIA – LUIS FIGUEROA
    CUATRO – CAMILO (GANADOR)
    DEMASIADO – GENTE DE ZONA
    LLAMADA PERDIDA – PRINCE ROYCE
    MUEVENSE – MARC ANTHONY
    RADIO GÜIRA – JUAN LUIS GUERRA 4.40
    RETROMÁNTICO – VÍCTOR MANUELLE
    TA MALO – SILVESTRE DANGOND
    YO DELUXE – CHRISTIAN ALICEA

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Noticia al Día/Con información de Los Angeles Times

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