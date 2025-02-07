Estos son los precios en planes de llamadas y paquetes de datos de Digitel del mes de febrero

La compañía de telefonía móvil Digitel publicó los precios en bolívares de los planes de llamadas y datos, correspondientes al mes de febrero de 2025, con el fin de que los usuarios permanezcan informados y conectados.

En detalle se muestran los costos establecidos en los planes de llamadas de Digitel que aparece en la aplicación móvil:

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 180,25.

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 364,67.

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 729,33.

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 1.461.

Por otra parte, estos son los precios en bolívares de los paquetes de datos para el mes de febrero:

Paquete de 5 GB: Bs. 350,64.

Paquete de 10 GB: Bs. 584,40.

Paquete de 20 GB: Bs. 993,48.

Paquete de 40 GB: Bs 1.928,52.

Paquete de 65 GB: Bs. 2.922.

Paquete de 100 GB: Bs. 4.383.

Paquete de 200 GB: Bs. 7.012,80.

La recarga mínima que puede hacer un cliente prepago Digitel, desde cualquier Banco, es de 70 bolívares y la máxima es de Bs. 2.000.

