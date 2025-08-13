Estos son los precios para sacar el pasaporte

La mañana de este miércoles, 13 de agosto en las redes sociales del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) fue publicado el costo oficial para tramitar pasaportes ordinarios y habilitados, este último, es entregado de manera exprés en 48 horas.

En detalle, el organismo de identificación venezolano recordó toda la información necesaria para que los usuarios decidan por alguna de estas opciones.

Pasaporte Ordinario

3 Meses a 3 años de edad: Ref. 120

A partir de los 3 a 17 años de edad con 11 meses: Ref. 164

Mayor de 18 años de edad: Ref. 216

Pasaporte habilitado

3 Meses a 3 años de edad: Ref. 290

A partir de los 3 a 17 años de edad con 11 meses: Ref. 310

Mayor de 18 años de edad. Ref: 350

Asimismo, se indica en la publicación del Saime que: "Los costos de los documentos de viaje, son anclados a tasa del BCV del día".

