Miércoles 03 de septiembre de 2025
Estos son los primeros seis ángeles confirmados de Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El elenco combina íconos del pasado con rostros audaces del futuro, marcando el tono de lo que podría ser uno de los eventos de moda más vistos de la década

Por Ernestina García

Estos son los primeros seis ángeles confirmados de Victoria's Secret Fashion Show 2025
Foto Hola
Las alas están de vuelta! Tras años de transformación, rebranding y un exitoso regreso en 2024, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 aterriza por fin en Nueva York, y la marca acaba de revelar a las primeras seis modelos que se subirán a la pasarela.

La alineación mezcla leyendas de siempre con nuevos nombres rompedores, marcando el inicio de una edición que promete ser histórica.

El show se transmitirá en vivo desde Nueva York el miércoles 15 de octubre de 2025 a las 7 PM EST.

Victoria’s Secret compartió la noticia en sus redes sociales, anunciando el regreso de figuras legendarias junto a nombres frescos e innovadores: Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge y Yumi Nu.

Adriana Lima
La indiscutible reina de la pasarela de VS. Su regreso es un golpe de nostalgia para los fans que crecieron viéndola dominar el escenario.

Alex Consani
El fenómeno Gen Z, conocida por su humor ácido, presencia viral en redes y estilo de modelaje sin miedo, representa la visión de futuro de la marca.

Anok Yai
Supermodelo que rompió barreras en la industria al convertirse en la primera modelo de color de ascendencia sursudanesa en abrir grandes desfiles. Su caminar es pura energía de alta costura.

Joan Smalls
Veterana de VS y favorita de las pasarelas globales. Joan aporta fuerza, elegancia y una energía magnética que garantiza momentos inolvidables.

Lily Aldridge

La belleza “all-American” y ángel icónica de la década de 2010. Su regreso conecta la herencia del show con la nueva era.

Yumi Nu
Ícono de la inclusión corporal que ha protagonizado portadas de Vogue y Sports Illustrated. Su presencia confirma que este no es el show del pasado.

Juntas, representan un elenco cuidadosamente equilibrado que celebra la herencia de la marca mientras reafirma su evolución hacia la diversidad, la inclusión y una narrativa más moderna.

Noticia al Día/Hola

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

El eterno bolero de Felipe Pirela: El ícono que sigue vibrando en el alma de los zulianos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Colombia implementa PEP Tutor para regularizar a padres migrantes venezolanos

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Todo lo que debes saber del regreso a clases y los cambios que vienen

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Petro critica ataque de EEUU a embarcación con drogas en el Caribe

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

Emma Rabbe regresó a Venezuela llena de nostalgia pero así disfrutó de Los Roques

