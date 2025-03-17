Estos son los sectores donde está llegando el agua en Maracaibo y San Francisco

Este domingo, 16 de marzo la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), activó el Servicio Gravedad Norte/Santa María, para atender la demanda de agua en 10 parroquias de la capital zuliana. También fue activado el servicio San Francisco I para la atención en diversos sectores en tres parroquias del municipio sureño.

Habitantes de varios sectores de las parroquias; Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Francisco Eugenio Bustamante, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y Santa Lucía en Maracaibo reciben el servicio hídrico.

Además de la atención especial que brinda Hidrolago en los centros de salud aledaños que son: Hospital Universitario, Maternidad Castillo Plaza, Hospital de Niños de Veritas, Coromoto, Psiquiátrico, CDI Cerros de Marín, Valle Frío, Diálisis Maracaibo y San Juan Bautista.

Mientras que en el municipio sureño son abastecidos diversos sectores de las parroquias: Domitila Flores, San Francisco y El Bajo así como los CDI El Bajo y San Francisco La 35.

