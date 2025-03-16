Estos son todos los alcaldes detenidos en el Zulia

Este sábado 15 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, confirmó la detención de Danilo Añez y Fernando Loaiza Chacón, alcaldes de los municipios Jesús Enrique Lossada y Catatumbo, respectivamente.

Con esto, ya son siete alcaldes de distintos municipios del estado Zulia que se encuentran detenidos por diversos motivos, según lo que ha comunicado el Gobierno Nacional.

Estos son los siete alcaldes del Zulia detenidos:

Rafael Ramírez: Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo, fue detenido el 1 de octubre de 2024, junto a cinco personas, parte de su equipo, incluido su director.

Nabil Maalouf: Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas, fue detenido el 10 de diciembre de 2024, junto a otros directivos de la alcaldía. Este fue acusado de cometer actos de extorsión.

Nervis Sarcos, Jorge Nava, y Alberto Sobalvarro: Nervis Sarcos, Jorge Nava y Alberto Sobalvarro, Alcaldes de Colón, Miranda y Almirante Padilla, respectivamente. Fueron detenidos recientemente tras ser "partícipes del narcotráfico de drogas", según lo expuesto por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Danilo Añez y Fernando Loaiza Chacón: Danilo Añez y Fernando Loaiza Chacón, alcaldes de los Municipios Jesús Enrique Lossada y Catatumbo, respectivamente. Sus detenciones fueron confirmadas este sábado 15 de marzo, con respecto a la "Operación Relámpago".

