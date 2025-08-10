"Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz": Influencer venezolano "Luis Frío"

Luego de que familiares del connacional Luis Manuel Rivas Velásquez, conocido en redes sociales como «Luis Frío», afirmaran que este había fallecido en la cárcel para migrantes conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en La Florida, EEUU, el influencer manifestó a su abogado estar vivo y que solo se trató de un percance de salud.

Según declaraciones ofrecidas por el propio Rivas Velásquez, este tuvo un problema de salud que no fue atendido a tiempo por las autoridades del centro de reclusión, situación que generó que sus allegados creyeran que había fallecido.

“Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz. Solo quiero llegar a Venezuela, enmendar todo y hacer las cosas como antes”, afirmó el connacional a Telemundo 51.

Rivas Velásquez permanece detenido desde el pasado 16 de julio, acusado de robo.

Noticia al Día/Iguana TV