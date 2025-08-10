Domingo 10 de agosto de 2025
Al Dia

"Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz": Influencer venezolano "Luis Frío"

"Solo quiero llegar a Venezuela, enmendar todo y hacer las cosas como antes" manifestó a su abogado

Por Ernestina García

Foto referencial: Luis Frío influencer
Luego de que familiares del connacional Luis Manuel Rivas Velásquez, conocido en redes sociales como «Luis Frío», afirmaran que este había fallecido en la cárcel para migrantes conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en La Florida, EEUU, el influencer manifestó a su abogado estar vivo y que solo se trató de un percance de salud.

Lee también: Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

Según declaraciones ofrecidas por el propio Rivas Velásquez, este tuvo un problema de salud que no fue atendido a tiempo por las autoridades del centro de reclusión, situación que generó que sus allegados creyeran que había fallecido.

“Estoy viviendo en el infierno de Alcatraz. Solo quiero llegar a Venezuela, enmendar todo y hacer las cosas como antes”, afirmó el connacional a Telemundo 51.

Rivas Velásquez permanece detenido desde el pasado 16 de julio, acusado de robo.

Noticia al Día/Iguana TV

Al Dia

Haití declaró el estado de emergencia por tres meses en el centro del país en medio de una nueva explosión de violencia

"Es imperativo decretar una gran movilización de los recursos y medios institucionales del Estado para remediarla"
Sucesos

Un motorizado muerto y una mujer herida dejó accidente de tránsito en Santa Bárbara del Zulia

El infortunado iba en compañía de una mujer llamada Roxy Elena Vera Araujo (43) por la carretera Santa Bárbara – El Vigía, cuando ocurrió el accidente poco antes de la media noche de este sábado 9 de agosto.
Entretenimiento

Nueva York rinde tributo a la "Guarachera del mundo", Celia Cruz, en el centenario de su nacimiento

Cientos de personas recordaron este sábado a Celia Cruz en el famoso Central Park de Nueva York bailando y cantando…

