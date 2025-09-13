Sábado 13 de septiembre de 2025
Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

La viuda del activista republicano agradeció a los socorristas, recordó a Donald Trump y afirmó que la misión de su esposo “no morirá”.

Por Candy Valbuena

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd
La viuda también se dirigió a quienes considera responsables del crimen. FOTO:INSTAGRAM: @MRSERIKAKIRK
La viuda del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, Erika Kirk, se pronunció públicamente tras el asesinato de su esposo el pasado miércoles en Orem, Utah.

En un mensaje, la empresaria y presentadora aseguró que continuará la labor política y mediática que su pareja impulsó en vida.

Kirk, de 31 años, murió tras recibir un disparo mientras participaba en un debate en el campus de la Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

Su presunto asesino, que fue identificado como Tyler Robinson, se entregó a la policía un día y medio después del ataque, según confirmó ‘BBC News’.

El duelo

En Instagram, Erika Kirk compartió una serie de fotos y videos tomados durante el funeral, en los que se mostró junto al féretro de su esposo.

Acompañó las imágenes con un mensaje en el que escribió: “No tienen idea de lo que acaban de encender dentro de esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande, ahora no tienen idea. Todos ustedes, nunca, jamás olviden a mi esposo. Me aseguraré de ello”*.

Además, en una transmisión en vivo, que realizó de pie junto a la silla vacía que su esposo utilizaba en las grabaciones de su pódcast, pronunció entre lágrimas un discurso en el que calificó a Charlie Kirk como “el padre perfecto” y “el esposo perfecto”.

“Los malvados responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que han hecho. El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”, añadió.

Prometió continuar su legado

Durante su intervención, Erika Kirk advirtió que el asesinato de su esposo no detendrá el proyecto político y mediático que este había iniciado, según indicó ‘CNN’.

“La voz de mi marido se mantendrá”, aseguró, y confirmó que la gira universitaria que él encabezaba seguirá adelante, al igual que su pódcast.

Se dirigió a quienes considera responsables del crimen:

“Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de batalla. Si antes creían que la misión de mi esposo era poderosa, no tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país y en este mundo”.

Agradecimientos y mensajes de fe

En su discurso, la empresaria agradeció a los socorristas que intentaron salvarle la vida a su marido tras el disparo y también al personal de su equipo de trabajo.

Tuvo palabras para el presidente Donald Trump y para el vicepresidente J.D. Vance, a quienes destacó por el acompañamiento en medio de la tragedia.

“Señor Presidente, mi esposo lo amaba. Y sabía que usted también lo amaba”, expresó entre lágrimas. También agradeció a Vance y a su esposa Usha por acompañar el féretro de regreso a Arizona.

Erika Kirk citó pasajes de la Biblia en varias de sus intervenciones y afirmó que, pese al dolor, se aferra a la fe para afrontar la pérdida.

Dirigiéndose a su hija de tres años, dijo: “Cariño, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús”.

Noticia al Día/Con información de El Tiempo/CNN/BBC/Instagram/X

Jorge Polanco presenta el álbum “Concierto A Cuatro Manos” en homenaje a Aldemaro Romero

Este lanzamiento llega a las principales plataformas digitales gracias al trabajo de distribución de Buscaenvigo, sello que representa a Jorge Polanco.
La gripe: Enemigo número uno de la tercera edad

Los adultos mayores tienen un sistema inmunitario menos eficiente para combatir infecciones, lo que los hace más vulnerables a la gripe
Venezuela asegura que "destructor" de EE.UU. abordó de manera "ilegal" a una embarcación

Indicó además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) realizó un seguimiento continuo del incidente mediante sus sistemas de vigilancia aérea y naval, acompañando a los pescadores hasta su liberación
Al menos 66 muertos en ataques israelíes en la ciudad de Gaza

Según un recuento de fallecidos recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta, la cifra abarca los registrados en los distintos hospitales de la Franja desde la medianoche hasta las 21.00 hora local (18.00 GMT)

