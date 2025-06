Estudiantes de LUZ exigen al CNE la instalación de máquinas para el registro electoral en toda Venezuela

Desde las instalaciones del rectorado de la Universidad del Zulia (LUZ), este jueves 27 de febrero, estudiantes de las diferentes escuelas de esta casa de estudios solicitaron en rueda de prensa al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, la instalación de máquinas para que los jóvenes en el país puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones regionales en Venezuela, informó Michelle González, coordinadora de Un Nuevo Tiempo Estudiantil en la mencionada casa de estudios.

"La exigencia es al rector Elvis Amoroso para que instale máquinas en las parroquias y en la universidad y, además, exigir una prórroga porque quedan escasos 10 días para que los jóvenes se inscriban, la cifra es enorme de jóvenes, no solo en el estado Zulia, sino a nivel nacional, que no están inscritos en el registro electoral. No hay una campaña comunicacional buena donde se invite y se dé información real a los jóvenes para que se acerquen a inscribirse, tampoco hay máquinas en las parroquias o buses que movilicen a esos chamos desde municipios foráneos hasta La Barraca, que está bastante alejada de la capital", indicó González.

"La juventud no puede ser indiferente"

Por su parte, Carlos Pérez, estudiante de la facultad de derecho, indicó: "Yo creo que nos encontramos en un momento crucial de resistencia, donde la juventud no puede ser indiferente ante los escenarios que vivimos, creo fielmente que nuestra participación en los procesos electorales es muy importante, porque la democracia no se construye desde la audiencia, sino desde la acción, así que el llamado es a todos los jóvenes que nos ven por todos los medios de comunicación a participar en las elecciones, articular de cualquier forma, pero que tomen acción ante las realidades que vivimos como país", concluyó Pérez.

Es de resaltar que son más de dos millones de jóvenes a nivel nacional que no han podido acceder al registro electoral para cumplir con su inscripción, por lo que iniciarán campañas de movilización hasta las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para que la mayoría pueda cumplir con este deber democrático.

"Lucha por la democracia y el futuro del país"

Así mismo, Mariangel Nerys, Coordinadora General del Movimiento Estudiantil Fuerza Universitaria, indicó: "Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre un tema fundamental para nuestra democracia y nuestro futuro, el voto no es solo un derecho, sino un deber ciudadano a través del cual podemos expresar nuestras voces, cada voto cuenta, cada voto es fundamental, como estudiantes universitarios tenemos una responsabilidad especial, no solo somos el futuro, somos el presente, cada vez que un estudiante deja de participar en los procesos electorales, estamos dejando que otros decidan por nosotros. Nuestro deber es que nuestra voz se escuche en cada rincón de Venezuela", indicó Mariangel Nerys.

El pronunciamiento estudiantil estuvo apoyado por un número nutrido de jóvenes de las diferentes escuelas de LUZ, entre ellos: movimientos independientes, Jason Chirinos de la Unidad 6, que es un movimiento sin partido político en la Universidad del Zulia, la presidenta del centro de estudiantes y coordinadora general de la DCU, que también forma un movimiento independiente de la universidad, María Ángel Neri, coordinadora de Fuerza Universitaria, que también es un movimiento independiente de la Universidad del Zulia, y la coordinadora de Un Nuevo Tiempo Estudiantil, Michelle González.

