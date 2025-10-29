Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Estudiantes de LUZ protestan por falta de comedor

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña declaró para Noticia al Día en representación del estudiantado. "Hoy protagonizamos una protesta pacífica, para exigir y exhortar a las autoridades competentes a que nos atiendan nuestras necesidades como estudiantes", puntualizó.

Por Candy Valbuena

Estudiantes de LUZ protestan por falta de comedor
Estudiantes de LUZ protestaron frente a la Facultad de Ingeniería, donde está ubicado el comedor que permanece cerrado. Foto: Cortesía
Estudiantes de La Universidad del Zulia (LUZ) protestaron la mañana de este miércoles, 29 de octubre por la falta del servicio de comedor que beneficia a un gran número de alumnos.

La manifestación estudiantil se desarrolló en la avenida Cecilio Acosta de Maracaibo, frente a la Facultad de Ingeniería y el Ipasmé.

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña declaró para Noticia al Día en representación del estudiantado, "LUZ es la tercera universidad del país y estamos sin comedor, es una situación injusta para nosotros los estudiantes".

"Hoy protagonizamos una protesta pacífica, para exigir y exhortar a las autoridades competentes a que nos atiendan nuestras necesidades como estudiantes", puntualizó Piña.

Por el momento, están a la espera de un acuerdo para la pronta apertura del comedor. "Estamos esperando a que coordinen las autoridades de LUZ, gobernación y alcaldía para llegar a un acuerdo, y nos puedan resolver la situación antes que termine el año. Estaremos atentos a dichas reuniones y esperamos que se tome en cuenta la palabra del estudiante", subrayó el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

El comedor que sirve a miles de estudiantes de LUZ está ubicado en la Facultad de Ingeniería, y por el momento permanece cerrado.

