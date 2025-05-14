El martes 13 de mayo, el equipo Audaces de robótica del Colegio Claret visitó la redacción de Noticia al Día para informar que, por tercer año consecutivo, participarán en la Copa Ka’i 2025, el evento de robótica más importante del país.

Explicaron que en la competencia participarán diferentes equipos de instituciones públicas y privadas, quienes demostrarán su ingenio.

El equipo Audaces, según indicaron, se fundó en 2023. Esta iniciativa surgió después de que Team Venezuela, la selección nacional de robótica que participa en el Global First Challenge, visitara el Colegio Claret para dar una charla sobre First. First es una organización sin fines de lucro que se encarga de organizar competencias de robótica a nivel mundial en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Japón y España.

Víctor Pérez, estudiante de 5to año e integrante del team Audaces, resaltó que el reto de este año en la Copa Ka’i está relacionado con la basura que se arroja al agua. "Es crear conciencia de que no tenemos que contaminar las áreas submarinas. Además, este juego, como los de temporadas anteriores, es un juego de alianza en donde se tiene que ver mucho la colaboración y cooperación entre ambas partes de la alianza", señaló.

Pérez también detalló el progreso del equipo: "Hasta ahora vamos avanzando con nuestro robot. Estamos trabajando en las mejoras y hacemos lo necesario por mejorar, ya que venimos de una competencia en Italia. Nuestro principal objetivo, tanto en la Copa Ka’i como en la competencia europea en Holanda, es seguir mejorando al robot, así como a nosotros mismos como personas y equipo".

Por su parte, María Cristina Pérez, integrante del equipo Audaces, explicó la función más amplia de la Copa Ka’i: "En cada temporada de la Copa Ka’i, en la competencia de robótica e inteligencia artificial, surgen nuevos retos sociales. Su principal función es compartir todo eso con la comunidad e invitar a que se unan al mundo de la tecnología y la robótica".

Finalmente, los jóvenes del Colegio Claret, que representan a su institución en el evento de robótica más importante del país, invitan a la comunidad a ser parte de este maravilloso mundo que es First.

Noticia al Día

Fotos y video: María Oñate